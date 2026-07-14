Kako je ovo moguće? Više od 100 godina nakon potonuća Titanika pojedini predmeti ostali su potpuno netaknuti

Na dubini od 3.800 metara, pod pritiskom koji bi smrvio i najsavremeniju tehnologiju, leže netaknute staklene boce šampanjca "Heidsieck & Co. Monopole 1907", koji se služio na Titaniku.

Izvor: YouTube/OceanGate Expeditions/Screenshot

Titanik, brod ispred svog vremena, potonuo je 15. aprila 1912. godine u ledenim vodama Atlantskog okeana. Jedan detalj i danas intrigira naučnike i istoričare: staklene boce šampanjca koje su, više od jednog vijeka poslije potonuća, ostale potpuno netaknute na dnu okeana.

Debata istoričara i naučnika ponovo je oživjela nakon stradanja eksperimentalne podmornice Titan kompanije „Ocean Gate“, koja je imala katastrofalnu imploziju 18. juna 2023. godine tokom zarona ka olupini Titanika. Tragedija je ponovo aktuelizovala pitanje koje već decenijama intrigira naučnike i istoričare.

Kako je moguće da se visokotehnološko plovilo, projektovano za ekstremne dubine, raspalo u trenutku, dok su krhke staklene boce iz 1912. godine ostale neoštećene na dnu okeana? One i danas leže na dubini od skoro četiri kilometra, pod nezamislivim pritiskom od oko 381 bar, što je ekvivalentno težini nekoliko desetina aviona raspoređenoj na površinu jedne boce. Odgovor leži u suptilnoj ravnoteži između unutrašnjeg i spoljašnjeg pritiska, kao i u neočekivanom heroju ove priče - čepu od plute.

Over 100 years since the Titanic sunk, and the bottom of the North Atlantic Ocean remains scattered with items. Dinner Plates & unopened Champagne bottles to name a few. pic.twitter.com/SEXrFebdME — HOW THINGS WORK (@HowThingsWork_)May 18, 2023

Igra pritiska i fizike

Da bismo razumjeli kako su boce izbjegle uništenje, najpre moramo razumjeti silu koja im je prijetila – imploziju. Do implozije dolazi kada je spoljašnji pritisak na objekat znatno veći od unutrašnjeg, zbog čega se njegova struktura urušava ka unutra nastojeći da izjednači pritiske. Upravo se to dogodilo sa dijelovima trupa Titanika koji su zadržali vazduh. Kako su tonuli u sve dublje slojeve okeana, spoljašnji pritisak vode postajao je toliko veliki da je na kraju smrvio njihovu konstrukciju.

Boce šampanjca su, međutim, imale jednu ključnu prednost. Ugljen-dioksid unutar boce stvara pritisak od oko šest bara, što je približno šest puta više od atmosferskog pritiska. Moderne boce projektovane su da izdrže i do 20 bara. Taj unutrašnji pritisak pružio je bocama početnu zaštitu tokom prvog dijela tonjenja, sve dok spoljašnji pritisak nije dostigao približno istu vrijednost. Ali šta se dešavalo tokom daljeg spuštanja ka dnu?

Ključna uloga čepa od plute

Na dubini od 3.800 metara pritisak dostiže vrednost koju nijedna staklena boca, bez obzira na debljinu stakla, ne bi mogla sama da izdrži. Čak i da je staklo nekim čudom ostalo čitavo, čep od plute bio bi potisnut ka unutrašnjosti boce ogromnom silom. Upravo tu na scenu stupa ključni proces - postepeno izjednačavanje pritiska. Naučnici smatraju da je, kako je brod tonuo, sve veći pritisak vode postepeno sabijao čepove od plute.

Pošto pluta nije potpuno nepropusna, morska voda je polako prodirala u boce. Taj proces odvijao se dovoljno sporo da se unutrašnji pritisak postepeno povećavao, sve dok se nije izjednačio sa spoljašnjim. Zahvaljujući tome, staklo nikada nije bilo izloženo nagloj i velikoj razlici u pritisku koja bi izazvala imploziju. Voda unutar boce na kraju je pritiskala njene zidove istom snagom kao i voda spolja, čuvajući bocu netaknutom.

Iako je malo vjerovatno da je sadržaj boca sa Titanika danas pitak zbog prodora slane vode, slični slučajevi pružaju uvid u to kakav je mogao biti. Godine 1998. iz olupine švedskog teretnog broda, potopljenog 1916. godine u Baltičkom moru, izvučeno je dvije hiljade boca šampanjca Heidsieck & Co. Monopole iz berbe 1907. godine, iste marke i berbe koja se nalazila i na Titaniku.

Nakon 82 godine provedene u gotovo identičnim uslovima tame i niske temperature, stručnjaci su šampanjac opisali kao piće „impresivne ravnoteže i prelepe zlatne nijanse“, sa i dalje očuvanim mjehurićima. Čini se da morsko dno, bar u teoriji, pruža gotovo idealne uslove za sazrevanje vina. Olupina Titanika, tragični spomenik jedne ere, tako je postala i najneobičniji vinski podrum na svijetu, čuvajući priču ne samo o ljudskim sudbinama već i o tihom trijumfu fizike nad silama prirode.

(RTS/Mondo)