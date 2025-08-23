Milioni plaču od smijeha: Odsvirao pjesmu iz Titanika na guskama sa frulama (VIDEO)

Ne znamo samo šta bi Selin Dion rekla na ovu varijantu kultne pjesme

Izvor: printscreen/youtube/Titanic Movie/Pelicula, instagram/papibucket

Kada je kompozitor Džejms Horner napisao muziku i zajedno sa tekstopiscem Vilom Dženingsom napravio pjesmu "My Heart Will Go On", prvobitno režiser Džejms Kameron nije želio da film Titanik ima ljubavnu temu sa pjevanjem. Smatrao je da bi balada mogla da dejluje previše "komercijalno" i da umanji ozbiljnost filma.

I sama Selin Dion u početku nije htjela da je snimi – smatrala je da je balada kliše i da joj ne treba još jedna tipična filmska pjesma. Ubjeđivao ju je njen muž i menadžer Rene Anželil, govoreći joj da ipak proba.

Selin Dion - My Heart Will Go On Izvor: YouTube

Selin je na kraju ušla u studio i snimila pjesmu iz prvog pokušaja – upravo ta verzija je i završila u filmu i na soundtracku.

Ostalo je istorija – pjesma je osvojila Oskara za najbolju originalnu pjesmu, više Gremija, i postala globalni hit - toliki, da čak i 28 godina kasnije, ljudi ne prestaju da rade obrade, gotovo se takmičeći ko će biti bolji i originalniji.

Međutim, čini se da je je upravo jedan momak odnio pobjedu nakon što je objavio svoju verziju "My Heart Will Go On". On je čuveni hit odsvirao na gumenim guskama sa frulama, a ova obrada do suza je nasmijala milione.

Poslušajte:

Naravno, komentari nisu izostali:

"3 je ujutru, u bolnici sam i pokušavam da ne probudim sve svojim smijehom", "Ovo mi je trebalo", "Urnebesna verzija", "Da li sviraš na vjenčanjima", "Kada ti izlazi božićni album", "E zato je stvoren internet", pisali su ljudi.

Šta vi kažete, kako vam se dopada ova verzija?