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Upozorenje građanima u slivu Neretve: Očekuju se obilne padavine, moguće bujične poplave

Upozorenje građanima u slivu Neretve: Očekuju se obilne padavine, moguće bujične poplave

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Agencija za vodno područje Jadranskog mora upozorila je na moguće poplave u slivu rijeke Neretve, zbog najavljenih obilnih padavina.

neretva konjic Izvor: Facebook/Zeleni Neretva Konjic

"Usljed padavina lokalno vrlo jakog intenziteta koje se očekuju od danas, do ponedjeljka, 16. novembra, na slivnom području rijeke Neretve i na slivnom području Tihaljina-Mlade-Trebižat i rijeke Vrioštice, postoji mogućnost povećanja vodostaja, lokalnog izlivanja manjih vodotoka iz korita, te pojava bujičnih i urbanih poplava", naveli su iz Agencije.

Nadležnim institucijama savjetovano je da prate situaciju i postupaju u skladu sa ovlaštenjima, pridržavajući se Federalnog operativnog plana odbrane od poplava, dok je službama koje sprovode mjere zaštite, spasavanja ljudi i materijalnih dobara preporučen dodatni oprez.

"Nadležne službe civilne zaštite trebaju upozoriti stanovništvo na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte na opasnost prilaska obalama usljed mogućih povećanja dubina i brzine toka vode u rijekama", naveli su iz Agencije.

Isto tako, potrebno je pravovremeno dati obavještenje sa uputstvima i smjernicama za ponašanje, kako bi stanovništvo bilo u mogućnosti provesti mjere, s ciljem smanjenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja voda. 

(Srna)

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