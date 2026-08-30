Pritvor za Šmrka i još četvoricu uhapšenih u akciji „Ketering“

Opštinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Admiru Arnautoviću Šmrku, Adnanu Magliću, Anelu Sejfoviću, Mirsadu Mujkiću i Hamzi Asotiću uhapšenim u akciji "Ketering".

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Mithatu Asotiću, Tariku DŽombi i Harisu Ćatoviću izrečene su mjere zabrane sastajanja i kontaktiranja sa drugim osumnjičenima.

Tužilaštvo je tražilo određivanje pritvora za sve osumnjičene zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli da utiču na svjedoke, prikriju dokaze i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

U akciji "Ketering" oduzeto je devet pištolja, određena količina municije različitog kalibra, značajna količina gotovog novca u različitim valutama, više od 1.400 grama droge, dva luksuzna automobila, te brojni drugi predmeti od značaja za istragu.

Akcija "Ketering" rezultat je višemjesečne istrage koju su, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva i u saradnji sa Obavještajno-bezbjednosnom agencijom BiH, sproveli pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, uz asistenciju Agencije za istrage i zaštitu.

Na više od 20 lokacija izvršeni su pretresi stambenih, poslovnih i pomoćnih objekata, te motornih vozila koje koriste osumnjičeni.

(Srna)