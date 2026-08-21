Vlada Srpske daje 200 KM za produženi boravak djece, penzionerima do 120 KM pomoći

Vlada Republike Srpske odobrila je 200 KM mjesečnog sufinansiranja produženog boravka djece u privatnim ustanovama i jednokratnu pomoć penzionerima.

Izvor: Vlada RS

Vlada Republike Srpske prihvatila je danas projekat sufinansiranja produženog boravka za djecu koji pohađaju u privatnim predškolskim ustanovama, te utvrdila fiksni iznos od 200 KM.

Vrijednost projekta je 1,2 miliona KM.

Ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović rekao je na konferenciji za novinare da je riječ o mjesečnom iznosu koji će biti sufinansiran od Fonda za dječiju zaštitu.

On je naveo da projekat traje od 1. septembra i traje cijelu školsku godinu.

Golubović je rekao da će ovo pravo biti realizovano za svu djecu koja su upisana u privatni produženi boravak, a da do 1. oktobra treba podnijeti zahtjev.

"Naravno da će trebati ispuniti određene kriterijume", dodao je Golubović.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić rekao je da će uslovi biti jasno obznanjeni od Fonda za dječiju zaštitu.

"Najvažnije je da će svi koji nemaju mogućnost da se upišu u osnovnoj školi imati mogućnost da se taj boravak sufinansira u privatnim ustanovama", rekao je Šeranić i dodao da je ovo bila inicijativa premijera Save Minića.

Jednokratna pomoć za penzionere

Vlada Republike Srpske odobrila je danas sredstava za jednokratnu novčanu pomoć penzionerima, koja će biti isplaćena do kraja avgusta.

Korisnicima penzije obračunate u iznosu od 698,48 KM ili manje biće isplaćeno 120 KM jedokratne pomoći.

Penzionerima kojima je penzija obračunata u iznosu većem od 698,48 KM, isplatiće se 80 KM, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.