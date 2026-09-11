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Uhapšen poznati ekonomista Vuk Vuković u Americi: Predvidio Brexit i rezultate izbora, a sad mu prijeti robija

Uhapšen poznati ekonomista Vuk Vuković u Americi: Predvidio Brexit i rezultate izbora, a sad mu prijeti robija

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Poznati hrvatski ekonomista Vuk Vuković uhapšen u Sjedinjenim Državama.

Uhapšen ekonomista Vuk Vuković Izvor: Facebook/Vuk Vuković

Danas je u Sjedinjenim Američkim Državama uhapšen poznati hrvatski ekonomista Vuk Vuković, javlja "Jutarnji list". Sumnja se da je počinio krivična djela prevare sa hartijama od vrijednosti i prevare putem elektronskih komunikacija.

Sumnja se da je investitorima dostavljao lažne mjesečne izvještaje u kojima su prinosi fonda "ORCA BASON Fund" bili prikazani višim nego što su zaista ostvareni. Tereti se da je najmanje jednom potencijalnom investitoru dostavio falsifikovane brokerske izvještaje u kojima su neto vrijednosti imovine fonda i ostvareni prinosi bili prikazani višim od stvarnih vrijednosti.

Vuk Vuković
Izvor: Facebook/Vuk Vuković

Ko je Vuk Vuković?

Vuk Vuković je poznati hrvatski ekonomista, akademik, preduzetnik i investicioni menadžer. Diplomirao je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu nakon čega je završio master studije političke ekonomije na školi ekonomije u Londonu (London School of Economics).

Potom je doktorirao na Univerzitetu Oksford. Bavio se političkom ekonomijom, nejednakošću i odnosima između političkih i poslovnih elita.

Ušao je u preduzetničke vode 2016. godine kada je sa Dejanom Vinkovićem i Milom Šikićem osnovao kompaniju "Oraclum Intelligence Systems". Ova kompanija je razvijala modele za predviđanje ponašanja birača i potrošača.

Ova firma se proslavila uspješnim predviđanjima Brexita, pobjedom Donalda Trampa na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama 2016. i pobjedu Džozefa Bajdena 2020. godine. Kasnije se okrenuo finansijama i osnovao "Oraclum Capital" u Njujorku.

Aktivnosti ovog fonda našle su se pod lupom Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga. Utvrđen je niz nepravilnosti povezan sa ponudom i distribucijom ulaganja u "ORCA BASON Fund" u Hrvatskoj.

(Mondo.rs)

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