Minić sa američkom kongresmenkom Teni: Zamolio SAD da učestvuju u praćenju izbornog procesa

Predsjednik Vlade RS Savo Minić razgovarao je sa američkom kongresmenkom Klaudijom Teni o monitoringu izbornog procesa i projektima u oblasti energetike.

Izvor: Srna/Darko Šavija

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je fokus današnjeg razgovora sa poslanikom u Predstavničkom domu Kongresa SAD Klaudijom Teni koju je zamolio da Sjedinjene Države, ako postoji mogućnost, budu uključene u monitoring izbornog procesa.

"Nama je bitno da izbori budu provedeni na fer i pošten način i zamolio sam, ukoliko postoji mogućnost, monitoring SAD da bi protekli u najboljem mogućem redu", rekao je Minić novinarima nakon sastanka.

Sa Teni je, kaže, imao konstruktivan razgovor, a fokus je bio na priči i izborima, izbornim tehonolgijama, načinu glasanja, regularnosti, te ocijenio da će se na glasanje čekati četiri do pet časova, kao i na činjenicu da postoji i 49.000 glasova iz inostranstva koji treba da dođu bez mogućnosti transparentnosti.

"Neću da kažem kontrole, Republika Srpska ne želi da nešto kontroliše, ona samo želi da je transparentan način identifikacije lica koja su glasala", dodao je Minić.

Ukazao je i da još nije provedena obuka za članove biračkih odbora a kamoli građana o načinu glasanja.

"Smatram da je veoma koristan razgovor. Naravno, razgovarali smo i o projektima o kojima razgovaramo sa određenim kompanijama iz SAD, a u pitanju je energetika", naveo je Minić.