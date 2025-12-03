SDS zatražio skidanje sa OFAK liste: "Razlozi za sankcije su odavno irelevantni"

Vršilac dužnosti predsjednika Srpske demokratske stranke (SDS) Jovica Radulović zvanično je danas, tokom sastanka sa predstavnicima Stejt departmenta i Ambasade SAD u Sarajevu, zatražio ukidanje sankcija koje su Sjedinjene Američke Države uvele ovoj stranci.

Radulović je, uz funkcionere Milana Miličevića, Darka Babalja i Želimira Neškovića, razgovarao sa Markom Flemingom, direktorom za Zapadnu i Centralnu Evropu u Stejt departmentu, i Džonom Ginkelom, otpravnikom poslova Ambasade SAD.

Prvi čovjek SDS-a je naglasio da SDS i javnosti u Republici Srpskoj nije jasno zašto je stranka već 20 godina na "crnoj listi" OFAK-a (Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD).

"Razlozi za uvođenje sankcija odavno su irelevantni i ne postoje," poručio je Radulović, ističući da SDS danas vodi "odgovornu i trezvenu politiku stabilnosti i mira, kao i borbe za vladavinu prava i protiv kriminala i korupcije", saopšteno je iz ove stranke.

On je dodao da je dugotrajnim sankcijama, koje stranci onemogućavaju poslovanje bez računa i finansijskih izvora, ugrožena demokratija u Republici Srpskoj.

Radulović je naglasio privrženost SDS-a Dejtonskom mirovnom sporazumu i protivljenje svakom pokušaju njegovog raspakivanja.

"BiH i SAD dijele skoro identično ustavno rješenje i podjelu nadležnosti, i nešto što se pokazalo dobro i efikasno u SAD nema razloga da ne bude dobro i ovdje", istakao je on.

Radulović je potvrdio i snažno opredjeljenje za evropski put, uz uslov punog poštovanja Ustava Republike Srpske i BiH.

Dodao je da je najviši nacionalni interes da BiH uđe u EU u paketu sa Srbijom, jer bi "zid EU na Drini imao katastrofalne ekonomske, privredne i demografske posljedice po srpski narod".

Funkcioneri SDS-a su iskoristili sastanak da upoznaju američke diplomate sa tvrdnjama o "brutalnoj izborni krađi u Zvorniku, Doboju i Laktašima na 112 biračkih mjesta". Izraženo je očekivanje da će CIK uraditi grafološku analizu i ponoviti izbore, te je apelovano na međunarodnu zajednicu, kao garanta Dejtonskog sporazuma, da stane u zaštitu transparentnosti i zakonitosti izbornog procesa.