Debata ili farsa za javnost: Emisija o Elektroprivredi sa Blanušom i Petrovićem

Iako izborna kampanja zvanično još nije ni počela, predstojeća emisija „Aktuelno“ na RTRS-u mogla bi da označi povratak nečega što već godinama nedostaje domaćoj političkoj sceni, prave televizijske debate.

Izvor: MONDO/Herceg TV

Branko Blanuša, kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske, i Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede RS, sješće za isti sto večeras u 20.10 časova u sklopu emisije na javnom servisu. Iako to neće biti klasičan duel stranačkih protivkandidata, ovaj razgovor ima simboličku težinu: Blanuša nastupa kao predsjednički kandidat, a Petrović kao uticajna figura iz vlasti i istaknuta osoba energetskog sektora i direktor jednog od najvećih javnih preduzeća u Srpskoj. Tema je ozbiljna i suštinska a to je stanje u elektroenergetskom sektoru Republike Srpske.

Predstavnici opozicije optužili su RTRS da ne daje adekvatan prostor kandidatima i opozicionim političarima uopšte. Prosječan gledalac lako može primijetiti da je cjelokupni prostor često rezervisan više kao glasilo SNSD-a i vladajuće koalicije nego kao javni servis. Kao odgovor na ove kritike, RTRS je najavio emisiju u kojoj pokušava da pokaže privid objektivnosti. Zanimljivo je, međutim, da u najavi emisije Branko Blanuša nije predstavljen kao kandidat za predsjednika Republike Srpske, već kao predsjednik Odbora za energetiku SDS-a, što dodatno naglašava što dodatno naglašava nesklad između formalnog predstavljanja i stvarnog političkog konteksta emisije.

TV dueli kandidata u RS gotovo su nestali

Takvi dueli, gotovo zaboravljeni u domaćem medijskom prostoru, nekada su bili najvažniji trenuci svake kampanje. Građani su ih čekali, novinari analizirali, a političari pred kamerama morali pokazati više od slogana, kontrolisanih gostovanja i pažljivo režiranih izjava.

Na izborima 2022. godine, kada su kandidati za predsjednika Republike Srpske bili Milorad Dodik (SNSD), Radislav Jovičić (DNS) i Jelena Trivić (PDP), nije održana TV debata između svih kandidata, jer se Jelena Trivić nije odazvala. Te godine je na RTRS-u emitovana emisija „Srpska bira“, u kojoj su sučeljavanje imali kandidati za člana Predsjedništva BiH iz RS. Argumente su ukrstili Željka Cvijanović (SNSD) i Nenad Nešić (DNS), dok se kandidat opozicije Mirko Šarović (SDS) nije odazvao.

Kampanja 2018. godine, kada su predsjednički kandidati bili Željka Cvijanović (SNSD) i Vukota Govedarica (SDS), a kandidati za člana Predsjedništva BiH Milorad Dodik (SNSD) i Mladen Ivanić (PDP), takođe nije imala TV duel. Poziva je bilo, ali se kandidati nisu usaglasili i nisu se odazvali.

Posljednji pravi TV duel u RS održan je 2014. godine u emisiji „Apostrof – Izbori 2014“, kada su snage odmjerili Milorad Dodik (SNSD–DNS–SP) i Ognjen Tadić (Savez za promjene).

Zbog toga najavljeni razgovor Blanuše i Petrovića ima simboliku koja prevazilazi samu temu emisije. Da li je to možda nagovještaj da se politički dijalog vraća na javnu scenu i to pred kamerama, tamo gdje mu je i mjesto? Možda je do duela došlonenadano i slučajno, kada je načelnik Istočne Ilidže Marinko Božović, ispred SDS-a, pozvao RTRS da emituje tematsku emisiju u kojoj bi gostovali ključni ljudi iz Elektroprivrede u narednim danima.

Potvrdan odgovor uslijedio je nakon sat vremena, ne od RTRS-a i direktora koji su prozvani, već od Milorada Dodika, koji je objavom na društvenoj mreži Iks poručio: „Luka Petrović nema nijedan problem da učestvuje u bilo kakvom duelu i sa bilo kim. Očekujem da će RTRS to omogućiti.“

Blanuša, koji je profesor i nema ranijeg političkog iskustva, naći će se pred testom, kako političkim, tako i javnim. S druge strane, Luka Petrović, iako uticajna figura u energetskom sektoru, ranije se nije sučeljavao u televizijskim duelima, pa i njegov dolazak dodaje simboličku težinu emisiji. Obojica će se naći pred pitanjima i temama od ključnog značaja za građane i elektroenergetski sektor Republike Srpske.