MONDO saznaje: Blanuša i zvanično kandidat za predsjednika, podržale ga sve opozicione partije u Srpskoj

Branko Blanuša je zvanično potvrđen kao kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske, uz podršku svih opozicionih stranaka, saznaje Mondo.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Održani su poluzvanični razgovori sa PDP-om i Pokretom ‘Svojim putem’, koji predvodi Igor Radojičić, i potvrđeno je da će ove stranke podržati njegovu kandidaturu“, izjavio je naš izvor.

Kako saznaje Mondo, zvanični sastanak za formalno potvrđivanje podrške planiran je u srijedu, prvo sa PDP-om, a potom sa Pokretom „Svojim putem“.

"Objema strankama je upućen poziv za srijedu", dodaje izvor.

Podsjećamo, u četvrtak 9. oktobra održan je sastanak sa Narodnim frontom i Listom za pravdu i red, na kojem su ove stranke zvanično potvrdile podršku SDS-ovom kandidatu.

Nakon tog sastanka svi su čekali formalnu potvrdu PDP-a, koja bi trebala biti završena na predstojećem sastanku u srijedu.