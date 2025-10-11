MONDO saznaje: Blanuša i zvanično kandidat za predsjednika, podržale ga sve opozicione partije u Srpskoj

Branko Blanuša je zvanično potvrđen kao kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske, uz podršku svih opozicionih stranaka, saznaje Mondo.
"Održani su poluzvanični razgovori sa PDP-om i Pokretom ‘Svojim putem’, koji predvodi Igor Radojičić, i potvrđeno je da će ove stranke podržati njegovu kandidaturu“, izjavio je naš izvor.
Kako saznaje Mondo, zvanični sastanak za formalno potvrđivanje podrške planiran je u srijedu, prvo sa PDP-om, a potom sa Pokretom „Svojim putem“.
"Objema strankama je upućen poziv za srijedu", dodaje izvor.
Podsjećamo, u četvrtak 9. oktobra održan je sastanak sa Narodnim frontom i Listom za pravdu i red, na kojem su ove stranke zvanično potvrdile podršku SDS-ovom kandidatu.
Nakon tog sastanka svi su čekali formalnu potvrdu PDP-a, koja bi trebala biti završena na predstojećem sastanku u srijedu.