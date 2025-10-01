logo
Trivić: Blanuša nije politički potrošen, SNSD opet bira stare face

Autor Nikolina Damjanić
2

Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta, izjavila j da Narodni front čvrsto podržava kandidaturu prof. dr Branka Blanuše, kojeg je jednoglasno kandidovala Srpska demokratska stranka (SDS).

11.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

„Radi se o uglednom intelektualcu, redovnom profesoru na Elektrotehničkom fakultetu, koji nije politički potrošen. Ista lica na političkoj sceni gledamo već 30 godina, lica koja su nas i dovela u ovu tešku situaciju, pa zašto onda ne bismo izvrsnost koju prof. Blanuša ima u akademskom smislu, da tako kažem, „preselili“ i na polje politike i dali mu šansu da pokrene prijeko potrebne političke promjene u Republici Srpskoj“,“, rekla je Trivić u emisiji „Dan uživo“ na N1 televiziji.

Osvrnuvši se na kandidata SNSD-a, Trivić je rekla da je Karan „direktno Dodikov izbor“ i da njegova kandidatura nije rezultat stranačkog konsenzusa, već lične odluke lidera SNSD-a.

Trivićeva podsjeća da je u jednom svom ranijem gostovanju rekla da Dodik nema povjerenja u Željku Cvijanović i da su neki drugi pravili paralele sa ulogom Jadranke Kosor u političkom kraju Ive Sanadera.

„Situacija sa Dodikom i Željkom je kudikamo drugačija jer je ona još politički ‘živa’, ali jasno je da Željka ima kontakte sa međunarodnom zajednicom, što javne, što one iza scene, a što jeste problem u glavi Milorada Dodika. Takođe, Željka je osovina jedne grupacije unutar SNSD-a koja se protivi tome da SNSD preuzme grupacija okupljena oko Igora Dodika. Sve su to razlozi zašto je Dodik požurio da iz Sočija kandiduje Karana, i to u izjavi za medije, a ne nakon sjednice nekog stranačkog organa koji o tome odlučuje“, istakla je Trivićeva.

Govoreći o ulozi PDP-a i Draška Stanivukovića, Trivić je istakla da se radi o „taktičkom pozicioniranju“ pred izbore 2026. godine, što je, kako je rekla, „neodgovorno prema narodu RS“.

„Narod traži promjene: bolje zdravstvo, više šansi za mlade, bolje obrazovanje, veće penzije, pravnu državu i borbu protiv korupcije. Stanivuković svojim taktičarenjem između vlasti i opozicije uskraćuje građanima nadu u bolje sutra“, zaključila je Trivić.

