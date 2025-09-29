logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

SDP BiH podržava Branka Blanušu na prijevremenim izborima u RS: "SNSD kapitulirao pred institucijama"

SDP BiH podržava Branka Blanušu na prijevremenim izborima u RS: "SNSD kapitulirao pred institucijama"

Autor Nikolina Damjanić
0

Socijaldemokratska partija BiH saopštila je da će na predstojećim prijevremenim izborima za predsjednika Srpske podržati opozicionog kandidata, profesora Branka Blanušu iz Srpske demokratske stranke, naglašavajući da je SNSD “kapitulirao pred institucijama države".

Srn2023-1-5_177406_0.jpg Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

“Postupci SNSD-a dokazuju da je politika ove stranke kapitulirala pred institucijama BiH. Prihvatanje realnosti i odluka sistema, odazivanje pravosudnim organima, poduzimanje legalnih koraka u vezi sa presudama, te odluka o učešću na izborima za predsjednika Srpske, jasno pokazuju tu činjenicu”, naveli su iz SDP-a.

Dodali su da je, kako kažu, “krajnje vrijeme da građani Republike Srpske shvate da je politika koju je SNSD godinama promovisao samo iluzija namijenjena opstanku na vlasti”.

SDP ističe da zagovara poštivanje institucija sistema u skladu sa Dejtonskim sporazumom i Ustavom BiH, te da su u ovom mandatu stvorene političke i pravne pretpostavke za obračun s onima koji rade protiv interesa države i građana.

“Na nadolazećim izborima podršku ćemo dati kandidatu opozicije, uz obavezu poštivanja pravnog okvira i institucija na svim nivoima, te istinsku posvećenost boljitku građana, evropskom putu i reformama koje doprinose stabilnosti i saradnji”, zaključuje se u saopštenju.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

SDP BiH izbori 2025 predsjednik RS SDS Branko Blanuša

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ