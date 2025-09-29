SDP BiH podržava Branka Blanušu na prijevremenim izborima u RS: "SNSD kapitulirao pred institucijama"

Socijaldemokratska partija BiH saopštila je da će na predstojećim prijevremenim izborima za predsjednika Srpske podržati opozicionog kandidata, profesora Branka Blanušu iz Srpske demokratske stranke, naglašavajući da je SNSD “kapitulirao pred institucijama države".

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

“Postupci SNSD-a dokazuju da je politika ove stranke kapitulirala pred institucijama BiH. Prihvatanje realnosti i odluka sistema, odazivanje pravosudnim organima, poduzimanje legalnih koraka u vezi sa presudama, te odluka o učešću na izborima za predsjednika Srpske, jasno pokazuju tu činjenicu”, naveli su iz SDP-a.

Dodali su da je, kako kažu, “krajnje vrijeme da građani Republike Srpske shvate da je politika koju je SNSD godinama promovisao samo iluzija namijenjena opstanku na vlasti”.

SDP ističe da zagovara poštivanje institucija sistema u skladu sa Dejtonskim sporazumom i Ustavom BiH, te da su u ovom mandatu stvorene političke i pravne pretpostavke za obračun s onima koji rade protiv interesa države i građana.

“Na nadolazećim izborima podršku ćemo dati kandidatu opozicije, uz obavezu poštivanja pravnog okvira i institucija na svim nivoima, te istinsku posvećenost boljitku građana, evropskom putu i reformama koje doprinose stabilnosti i saradnji”, zaključuje se u saopštenju.

(MONDO)