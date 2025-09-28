logo
Narodni front podržao kandidata SDS-a za predsjednika Srpske 2

Autor Nikolina Damjanić
Gavni odbor Narodnog fronta donio je odluku da na predstojećim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske podrži kandidata Srpske demokratske stranke (SDS), profesora Branka Blanušu.

DSC_0019.JPG Izvor: SDS

Kako su saopštili iz Narodnog fronta, ta odluka je usvojena na sjednici Glavnog odbora održanoj 13. septembra, a stranka stoji "u punom kapacitetu" iza kandidata kojeg je predložio SDS.

„Držaćemo se zaključka našeg Glavnog odbora o apsolutnoj podršci kandidatu kojeg je predložio SDS. Stojimo iza njega u svom punom kapacitetu i očekujemo uskoro razgovore sa našim partnerima iz Srpske demokratske stranke“, navodi se u saopštenju Narodnog fronta.

Srpska demokratska stranka je ranije jednoglasno na sjednici svog Glavnog odbora kandidovala profesora Branka Blanušu za predsjednika Republike Srpske.

Ipak, opozicioni front još uvijek nije potpuno usaglašen oko podrške Blanuši. Lider Liste za pravdu i red, Nebojša Vukanović, izjavio je da njegova stranka još razmatra da li će podržati kandidata SDS-a.

„Zvao sam Jovicu Radulovića i Želimira Neškovića posljednja dva dana i nismo bili obaviješteni ko će biti kandidat. Mi ćemo sutra predati kandidaturu stranke i ući u razgovore. Mislim da nas je SDS trebao ranije konsultovati ako očekuju našu podršku, iako je istina da smo ranije podržavali kandidata SDS-a. Ali treba sjesti i razgovarati“, rekao je Vukanović za portal Klix.

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske biće održani 23. novembra. 

(MONDO)

Tagovi

narodni front Jelena Trivić SDS Branko Blanuša

Niko bitan

Tuga od toliko jacih igraca profesor, vec vidjeno scenario u Crnoj Gori, svaka cast na zvanju i diplomama, al pored Milicevica, Ljubise Petrovica, Radulovica i ostalih da ne nabrajam, tuga.hahahhahahahahha

Ga

@Niko bitan Ma nasli jadnog covjeka da se sprdaju sa njim, a milicevic petrovic radulovic govedarica itd itd samo idu na ove sigurne stranacke mandate gdje po automatizmu dobijaju fotelje. Nikad nikoga pobjedili na izborima nisu ko onaj bUrenovic iz pdp-a ili mazalica iz snsd a vazda su u nekim debelim foteljama na grbaci naroda

