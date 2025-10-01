logo
MONDO ANKETA: Ko će pobijediti na predsjedničkim izborima u RS?

MONDO ANKETA: Ko će pobijediti na predsjedničkim izborima u RS?

Izvor mondo.ba
1

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske održavaju se 23. novembra. Do sada su prijavljena četiri kandidata, a najveća bitka očekuje se između kandidata SDS-a i SNSD-a.

11.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Svoje kandidate već su predstavili SDS i SNSD. Ispred SDS-a na listu ide Branko Blanuša, dok je kandidat SNSD-a Siniša Karan.

Pored njih, na listi će, prema dosadašnjim prijavama, biti i dva nezavisna kandidata – Slavko Dragičević i Igor Gašević.

Za izbore su se prijavili i Lista za pravdu i red, Savez za novu politiku i Ekološka partija Republike Srpske, ali do sada nisu predstavili svoje kandidate.

Rok za prijavu koalicija je 6. i 7. oktobar, dok je rok za prijave kandidata za predsjednika Republike Srpske, od 10. do 14. oktobra.

Birači van BiH će se moći prijavljivati sve do 14. oktobra, a medijska kampanja će trajati od 8. do 22. novembra kada počinje period izborne šutnje.

Učestvujte u našoj anketi i recite nam koga biste podržali na predsjedničkim izborima RS 23. novembra.

Koga biste podržali na predsjedničkim izborima Republike Srpske 23. novembra?

  • Branko Blanuša (SDS)

    54.78% (63)

  • Siniša Karan (SNSD)

    31.3% (36)

  • Ne izlazim na izbore

    6.96% (8)

  • Niko / Daću nevažeći listić

    6.09% (7)

  • Slavko Dragičević (Nezavisni kandidat)

    0.87% (1)

  • Igor Gašević (Nezavisni kandidat)

    0% (0)

izbori 2025 anketa Branko Blanuša siniša karan

zole

Kao što vidimo po anketi za SNSD će glasati oni koji ne koriste društvene mreže i šatorski posetioci

