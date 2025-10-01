MONDO ANKETA: Ko će pobijediti na predsjedničkim izborima u RS?

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske održavaju se 23. novembra. Do sada su prijavljena četiri kandidata, a najveća bitka očekuje se između kandidata SDS-a i SNSD-a.
Svoje kandidate već su predstavili SDS i SNSD. Ispred SDS-a na listu ide Branko Blanuša, dok je kandidat SNSD-a Siniša Karan.
Pored njih, na listi će, prema dosadašnjim prijavama, biti i dva nezavisna kandidata – Slavko Dragičević i Igor Gašević.
Za izbore su se prijavili i Lista za pravdu i red, Savez za novu politiku i Ekološka partija Republike Srpske, ali do sada nisu predstavili svoje kandidate.
Rok za prijavu koalicija je 6. i 7. oktobar, dok je rok za prijave kandidata za predsjednika Republike Srpske, od 10. do 14. oktobra.
Birači van BiH će se moći prijavljivati sve do 14. oktobra, a medijska kampanja će trajati od 8. do 22. novembra kada počinje period izborne šutnje.
Učestvujte u našoj anketi i recite nam koga biste podržali na predsjedničkim izborima RS 23. novembra.
Anketa
Koga biste podržali na predsjedničkim izborima Republike Srpske 23. novembra?
-
Branko Blanuša (SDS)
54.78% (63)
-
Siniša Karan (SNSD)
31.3% (36)
-
Ne izlazim na izbore
6.96% (8)
-
Niko / Daću nevažeći listić
6.09% (7)
-
Slavko Dragičević (Nezavisni kandidat)
0.87% (1)
-
Igor Gašević (Nezavisni kandidat)
0% (0)