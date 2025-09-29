logo
Istekao rok za prijavu: Pet stranaka i dva nezavisna kandidata u trci za predsjednika Republike Srpske

Autor Nikolina Damjanić
0

Rok za prijavu političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na prijevremenim izborima za predsjednika RS, koji će biti održani 23. novembra 2025. godine, istekao je danas u 16 časova. Prijavu je podnijelo pet političkih stranaka i dva nezavisna kandidata.

Ko se prijavio za prijevremene izbore u Srpskoj Izvor: CIK BiH

Među strankama koje su se prijavile nalaze se: Savez za novu politiku, Ekološka partija Republike Srpske, Za pravdu i red – Lista Nebojše Vukanovića, Srpska demokratska stranka i Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) – Milorad Dodik.

Kandidaturu su kao nezavisni kandidati podnijeli Slavko Dragičević i Igor Gašević.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u narednom periodu izvršiće provjeru prijava i ovjeriti one političke subjekte i kandidate koji ispunjavaju zakonom propisane uslove za učešće na izborima.

(MONDO)

izbori CIK BiH izbori 2025 predsjednik RS

