Stanivuković poručio da neće na izbore: "Mi ne mijenjamo svoje odluke, nismo SNSD"

Autor Dragana Božić
0

Predsjednik PDP-a Draško Stanivuković poručio je da ova stranka neće učestvovati na prijevremenim izborima za predsjednika RS.

PDP ne ide na izbore Izvor: PDP

Kako je rekao, nakon sabora PDP-a u Kozarskoj Dubici, stav stranke je jasan i dobro poznat od ranije.

„Nećemo se prijaviti na te izbore i ja neću biti kandidat. Mi nismo stranka koja mijenja svoje odluke, ono što kažemo, iza toga i stojimo. Želimo da narod ponovo počne vjerovati da postoje ljudi u politici koji poštuju svoju riječ. Mi nismo SNSD. Mi nismo seoske varalice i
kokošari koji danas kažu jedno, a već sutra to više ne važi", rekao je Stanivuković.

Dodao je da je sramotno da je upravo onaj ko je trebao biti posljednji koji će izdati principe prvi od njih odustao.

"Mislim, naravno, na gospodina Dodika koji je odlučio da ide u tu trku. U redu, idite, ali narod će vas pamtiti kao čovjeka najpromjenjivijih stavova. Ja sam mlad, i ne želim tako nešto“, naveo je on i dodao da su spremni za razgovore sa ostalim opozicionim strankama.

Podsjećamo, danas je u Banjaluci održana sjednica Glavnog odbora SNSD-a na kojoj je odlučeno da ova stranka učestvuje na prijevremenim izborima. 

Na izbore ide i SDS, koji je za predsjednika Srpske kandidovao profesora Branka Blanušu.

(Mondo)

PDP Draško Stanivuković izbori

