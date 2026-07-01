Nestao američki pilot nakon pada helikoptera Sea Hawk u Arapsko more.

Izvor: U.S. Navy Photo / Sipa Press / Profimedia

Danas je nestao američki pilot nakon pada helikoptera MH-60S Sea Hawk u Arapskom moru, piše "New York Post". Ovaj helikopter je bio raspoređen na nosaču aviona USS Džordž Buš i bio je primoran da prinudno sleti oko 3.30 časova ujutru.

Američka 5. flota se oglasila kratkim saopštenjem o incidentu. Naveli su da vanredna situacija nije povezana sa dejstvima neprijatelja.

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Vidi opis Pao američki helikopter u Arapsko more: Mornarica traži nestalog pilota Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: LUKE SHARRETT / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: LUKE SHARRETT / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Muhammad Nasir / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: U.S. Navy Photo / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: U.S. Navy Photo / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Pilot je nestao nakon pada helikoptera u Arapsko more. Potraga za njim i dalje traje.

Zasad nije poznato zašto je pao helikopter. Istraga je u toku.