Nestao američki pilot nakon pada helikoptera Sea Hawk u Arapsko more.
Danas je nestao američki pilot nakon pada helikoptera MH-60S Sea Hawk u Arapskom moru, piše "New York Post". Ovaj helikopter je bio raspoređen na nosaču aviona USS Džordž Buš i bio je primoran da prinudno sleti oko 3.30 časova ujutru.
Američka 5. flota se oglasila kratkim saopštenjem o incidentu. Naveli su da vanredna situacija nije povezana sa dejstvima neprijatelja.
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Pao američki helikopter u Arapsko more: Mornarica traži nestalog pilota
Pilot je nestao nakon pada helikoptera u Arapsko more. Potraga za njim i dalje traje.
Zasad nije poznato zašto je pao helikopter. Istraga je u toku.