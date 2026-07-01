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Pao američki helikopter u Arapsko more: Mornarica traži nestalog pilota

Pao američki helikopter u Arapsko more: Mornarica traži nestalog pilota

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Nestao američki pilot nakon pada helikoptera Sea Hawk u Arapsko more.

američki helikopter pao u arapsko more Izvor: U.S. Navy Photo / Sipa Press / Profimedia

Danas je nestao američki pilot nakon pada helikoptera MH-60S Sea Hawk u Arapskom moru, piše "New York Post". Ovaj helikopter je bio raspoređen na nosaču aviona USS Džordž Buš i bio je primoran da prinudno sleti oko 3.30 časova ujutru.

Američka 5. flota se oglasila kratkim saopštenjem o incidentu. Naveli su da vanredna situacija nije povezana sa dejstvima neprijatelja.

Pogledajte fotografije helikoptera MH-60S Sea Hawk

Pilot je nestao nakon pada helikoptera u Arapsko more. Potraga za njim i dalje traje.

Zasad nije poznato zašto je pao helikopter. Istraga je u toku.  

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Tagovi

SAD helikopter nesreća

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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