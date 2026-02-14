Sloboda za dio pritvorenika u Karakasu: Pušteno 17 osoba, ostali zatvorenici započeli štrajk glađu

Venecuela je oslobodila 17 političkih zatvorenika, saopštio je komitet za ljudska prava opozicionog pokreta "Vente Venecuela".

Izvor: Profimedia/Juan Carlos Hernandez / Zuma Pre

Među oslobođenima je 10 muškaraca i sedam žena iz zatvora "Zona sedam" u Karakasu.

Rodbina okupljena ispred zatvora pridružila se štrajku glađu koji su pokrenuli zatvorenici nakon što je pušteno samo 17 od više od 50 pritvorenika, objavile su grupe za ljudska prava.

Učesnici štrajka zahtijevau od vlasti da ispune obećanje koje je prošle sedmice dao predsjednik Narodne skupštine Horhe Rodrigez da će biti oslobođeni svi pritvorenici iz ovog centra.

Venecuela postepeno oslobađa zatvorenike nakon što su američke snage 3. januara uhapsile predsjednika Nikolasa Madura u Karakasu i odvele ga u Sjedinjene Države.

Organizacije za ljudska prava i porodice kažu da je tempo spor i da mu nedostaje transparentnosti.