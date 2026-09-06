Školski izlet završio tragedijom: 25 poginulih u padu autobusa na Zelenortskim Ostrvima

U autobuskoj nesreći na Zelenortskim Ostrvima poginulo je 25 putnika, većinom djece i tinejdžera, javili su lokalni mediji.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U izvještajima se navodi da ima mnogo povrijeđenih.

Autobus, koji je prevozio djecu i tinejdžere na školskom izletu, sletio je s puta na sjeveru ostrva Fogo i survao se niz strmu liticu dubine oko 30 metara.

Uzrok nesreće zasad nije poznat. Među poginulima je i vozač autobusa, prenosi agencija DPA.

Spasilačka operacija bila je otežana nepristupačnošću lokacije. Autobus je pao na kamenito tlo, a do mjesta nesreće nije bilo moguće da se direktno dođe vozilima.

Zelenortska Ostrva nalaze se Atlantskom okeanu, blizu obale zapadne Afrike.

(Srna)