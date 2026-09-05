Poginula jedna osoba, automobil završio na krovu: Teška nesreća kod Dervente, obustavljen saobraćaj

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros u mjestu Lužani kod Dervente, a fotografije sa lica mjesta ubrzo su počele da se dijele među vozačima i na društvenim mrežama.

Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Prema nezvaničnim informacijama, u nesreći je smrtno stradala jedna osoba. U udesu su, prema prvim saznanjima sa terena, učestvovala dva automobila, pri čemu je jedno vozilo od siline udarca završilo prevrnuto na krov.

Za sada nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do sudara, kao ni identitet stradale osobe, odnosno podaci o eventualno povrijeđenim osobama.

Više zvaničnih informacija o uzrocima i posljedicama ove nesreće biće poznato nakon što policija završi uviđaj.

Osim pripadnika policije na terenu su i vatrogasci.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske saopšteno je da je sobraćaj na magistralnom putu Derventa - Brod obustavljen zbog ove saobraćajne nesreće i mole vozače za strpljenje.