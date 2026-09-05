logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poginula jedna osoba, automobil završio na krovu: Teška nesreća kod Dervente, obustavljen saobraćaj

Poginula jedna osoba, automobil završio na krovu: Teška nesreća kod Dervente, obustavljen saobraćaj

Autor Dušan Volaš
0

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros u mjestu Lužani kod Dervente, a fotografije sa lica mjesta ubrzo su počele da se dijele među vozačima i na društvenim mrežama.

Teška saobraćajna nesreća u Lužanima kod Dervente Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Prema nezvaničnim informacijama, u nesreći je smrtno stradala jedna osoba. U udesu su, prema prvim saznanjima sa terena, učestvovala dva automobila, pri čemu je jedno vozilo od siline udarca završilo prevrnuto na krov.

Za sada nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do sudara, kao ni identitet stradale osobe, odnosno podaci o eventualno povrijeđenim osobama.

Više zvaničnih informacija o uzrocima i posljedicama ove nesreće biće poznato nakon što policija završi uviđaj.

Osim pripadnika policije na terenu su i vatrogasci.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske saopšteno je da je sobraćaj na magistralnom putu Derventa - Brod obustavljen zbog ove saobraćajne nesreće i mole vozače za strpljenje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćajna nesreća Derventa

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ