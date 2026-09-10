logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Težak udes na Manjači: Automobil potpuno smrskan uz stijenu, saobraćaj u prekidu

Težak udes na Manjači: Automobil potpuno smrskan uz stijenu, saobraćaj u prekidu

Autor Dušan Volaš
0

Teška saobraćajna nezgoda, u kojoj su učestvovali teretno vozilo i putnički automobil, dogodila se danas u mjestu Gornje Ratkovo kod Ribnika na putnom pravcu preko Manjače, potvrđeno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

Blokiran putni pravac preko Manjače: U teškoj saobraćajnoj nezgodi učestvovali kamion i automobil Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Nezgoda je policiji prijavljena u 16.05 časova, zbog čega je na ovoj dionici na snazi potpuna obustava saobraćaja.

Prema prizorima sa lica mjesta, sudar je bio izuzetno silovit – kamion se prevrnuo na bok, dok je putnički automobil potpuno smrskan i priklješten uz stijenu pored kolovoza. Iako dramatične scene ukazuju na to da bi moglo biti teže povrijeđenih, zvaničnih informacija o zdravstvenom stanju učesnika još uvijek nema.

Zbog blokade glavnog puta i policijskog uviđaja koji je u toku, stvorile su se velike saobraćajne gužve.

Iz policije navode da se nedaleko od mjesta nezgode nalazi zaobilazni put, pa se vozila preusmjeravaju na taj pravac. Vozači koji su se zadesili u kolonama ranije su javljali da su prinuđeni da voze preko makadama i livada kako bi zaobišli blokiranu dionicu.

Više detalja o tačnim uzrocima udesa biće poznato nakon što policijski službenici završe uviđaj.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Manjača saobraćajka udes

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ