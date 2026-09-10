Težak udes na Manjači: Automobil potpuno smrskan uz stijenu, saobraćaj u prekidu

Teška saobraćajna nezgoda, u kojoj su učestvovali teretno vozilo i putnički automobil, dogodila se danas u mjestu Gornje Ratkovo kod Ribnika na putnom pravcu preko Manjače, potvrđeno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Nezgoda je policiji prijavljena u 16.05 časova, zbog čega je na ovoj dionici na snazi potpuna obustava saobraćaja.

Prema prizorima sa lica mjesta, sudar je bio izuzetno silovit – kamion se prevrnuo na bok, dok je putnički automobil potpuno smrskan i priklješten uz stijenu pored kolovoza. Iako dramatične scene ukazuju na to da bi moglo biti teže povrijeđenih, zvaničnih informacija o zdravstvenom stanju učesnika još uvijek nema.

Zbog blokade glavnog puta i policijskog uviđaja koji je u toku, stvorile su se velike saobraćajne gužve.

Iz policije navode da se nedaleko od mjesta nezgode nalazi zaobilazni put, pa se vozila preusmjeravaju na taj pravac. Vozači koji su se zadesili u kolonama ranije su javljali da su prinuđeni da voze preko makadama i livada kako bi zaobišli blokiranu dionicu.

Više detalja o tačnim uzrocima udesa biće poznato nakon što policijski službenici završe uviđaj.