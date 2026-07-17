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Banke upozorile građane: Ako vam traže ove podatke, riječ je o prevari

Banke upozorile građane: Ako vam traže ove podatke, riječ je o prevari

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Direktor Udruženja banaka BiH upozorio je građane na sve sofisticiranije digitalne prevare i poručio da banke nikada ne traže PIN, CVV ni jednokratne kodove.

bec prevara.jpg Izvor: Shutterstock

Banke nikada od klijenata ne traže PIN broj kartice, CVV/CVC sigurnosni kod, jednokratne autorizacione kodove ili druge povjerljive podatke putem SMS-a, mejla, telefonskog poziva, društvenih mreža ili linkova dostavljenih u porukama, izjavio je direktor Udruženja banaka BiH Edis Ražanica.

On je upozorio građane na pojavu sve sofisticiranijih digitalnih prevara koje se šire putem SMS i mejl poruka, čiji je cilj krađa povjerljivih podataka, preuzimanje kontrole nad korisničkim nalozima i izvršavanje neovlaštenih finansijskih transakcija.

"Prema dostupnim informacijama i analizama stručnjaka za informacionu bezbjednost, riječ je o organizovanim i tehnički naprednim pokušajima prevare koji se značajno razlikuju od ranijih oblika fišing i smišing napada. Napadači danas sve češće koriste uvjerljiv jezik komunikacije, lažne SMS poruke i internet stranice koje izgledom podsjećaju na stvarne bankarske aplikacije ili zvanične stranice banaka", naglasio je Ražanica.

On je objasnio da u najčešćem scenariju korisnik primi poruku kojom se, navodno u ime banke, traži hitno ažuriranje mobilne aplikacije, potvrda identiteta ili ažuriranje podataka kako bi se spriječila blokada računa ili privremena obustava usluge.

"Nakon otvaranja linka iz poruke, korisnik dolazi na lažnu internet stranicu na kojoj se od njega traži unos podataka sa platne kartice, broja telefona, jednokratnih kodova ili drugih sigurnosnih informacija. Ako korisnik primi takav zahtjev, treba ga smatrati pokušajem prevare i odmah kontaktirati svoju banku putem zvaničnih kanala", izjavio je Ražanica.

On je dodao da su digitalne bankarske usluge sigurne, ali da bezbjednost zavisi i od opreza svakog korisnika.

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