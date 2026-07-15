Pazite šta naručujete preko interneta: Kupio SSD po odličnoj cjeni, pa pokazao šta se krije u njemu

Eksterni SSD kupljen za manje od 30 dolara ispostavio se kao lažnjak sa microSD karticom i metalnim maticama koje su davale privid težine.

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Jedan korisnik Reddita odlučio je da preuzme stvar u svoje ruke i pokrene lični rat protiv onlajn prevaranata koji prodaju lažne računarske komponente. Njegov posljednji ulov je eksterni SSD kapaciteta 16 TB kupljen na eBay platformi za 25 evra, koji je zapravo bio samo plastična kutija sa zalijepljenim metalnim maticama.

Korisnik pod nikom u/Hartkralle objasnio je na popularnom r/pcmasterrace forumu da namjerno kupuje proizvode sa sumnjivih oglasa. Čim proizvod stigne i dokaže se da je lažnjak, on ga prijavi administraciji eBaya.

Sama ponuda je od starta bila očigledna prevara, s obzirom na to da originalni prenosivi SSD-ovi velikog kapaciteta, poput modela kompanije Crucial, koštaju i po nekoliko stotina dolara.

Kada je otvorio kućište uređaja, unutra je zatekao jednostavnu ploču na kojoj je bila obična microSD kartica.

Da stvar bude gora, umjesto reklamiranih 16 terabajta, ugrađena memorijska kartica imala je stvarni kapacitet od svega 60 GB, uz katastrofalno male brzine zapisivanja i čitanja podataka.

Kako bi prevara bila uvjerljivija na prvi dodir, u kućište su vrelim ljepilom bile zalijepljene metalne matice koje su uređaju dale prividnu težinu i stabilnost pravog eksternog hard-diska.

Zahvaljujući mehanizmima zaštite kupaca, Hartkralle uvijek dobije svoj novac nazad, dok prevaranti gube nalog.

Iako su mu drugi korisnici skrenuli pažnju da ovi prevaranti mogu da otvore novi nalog za samo sat vremena, on ističe da je to i dalje vreme tokom kojeg nikoga ne mogu da prevare. Takođe, na ovaj način uspijeva da podigne svijest kod manje tehnički potkovanih kupaca koji su glavna meta ovakvih oglasa.