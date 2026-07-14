Huawei Pura 90s Pro Max predstavljen globalno! Ekskluzivno vam donosimo prve utiske o telefonu

Globalno izdanje donosi 5G, jedinstveni dizajn sa dvobojnim gradijentom na ramu, Kirin 9030S, EMUI zasnovan na Androidu 16 - i vanserijski sistem kamera.

Izvor: Ilija Baošić

Huawei Pura 90s Pro Max upravo je predstavljen svijetu. "S" u imenu ovog modela označava specijalno izdanje koje će se naći na globalnom tržištu, a koje je hardverdski gotovo identično Pura 90 Pro Max telefonu koji se već neko vrijeme prodaje u Kini.

Novi uređaj donosi neke veoma interesantne promjene, kako na polju dizajna, tako i na polju kamera, pa kako je embargo sada zvanično istekao, donosimo vam naše prve utiske.

Dizajn koji privlači poglede

Izvor: Ilija Baošić

Dizajn novog Huawei Pura 90s Pro Max telefona je prepoznatljiv, ali i potpuno jedinstven, najviše zahvaljujući karakterističnom trouglastom modulu kamera na poleđini koji je već postao zaštitni znak Pura linije.

Na našem testu se našla spektakularna Orange Ocean boja. Ono što ovu varijantu izdvaja na tržištu jeste dvobojni gradijent na glatkom aluminijumskom ramu telefona kakav do sada nismo videli. Prelazak boja sa poleđine direktno se preslikava na metalne ivice, pa uređaj izgleda veoma atraktivno i luksuzno.

Izvor: Ilija Baošić

Telefon u ruci ostavlja flagship utisak - ivice su ravne i široke, a uglovi "ukusno" zaobljeni. Još uvijek ne možemo da se odlučimo da li nam se sviđa zaokret u dizajnu i udaljavanje od zakrivljenih ivica, ali jedno je sigurno - Pura 90s Pro Max veoma pouzdano leži u ruci.

Sa prednje strane nalazi se napredno Kunlun Glass staklo ekstremne čvrstine, dok cijeli uređaj nosi IP68 i IP69 sertifikate, što znači da je potpuno imun na prašinu, potapanje u vodu do dva metra, ali i na mlazove vode pod visokim pritiskom.

Velika dijagonala i odlično osvjetljenje ekrana

Izvor: Ilija Baošić

Prednjom stranom Pura 90s Pro Max telefona dominira raskošni LTPO 2.0 OLED ekran dijagonale 6,9 inča i visoke rezolucije od 1.308 x 2.880 piksela.

Naš prvi utisak o displeju je izuzetno pozitivan. Ekran je fantastično svijetao i savršeno čitljiv na direktnom suncu. Zahvaljujući specijalnom antirefleksivnom premazu na Kunlun staklu, odsjaj okoline je smanjen za čak 70%, što značajno olakšava korišćenje napolju i pruža dublji kontrast.

Stopa osvježavanja ide do fluidnih 120 Hz, a LTPO tehnologija se brine da se frekvencija automatski spušta kada je to potrebno radi uštede energije.

Kirin i Android 16

Izvor: Ilija Baošić

Uređaj na našem testu je stigao u konfiguraciji sa 12 GB LPDDR5X RAM-a i 512 GB interne memorije.

Ispod njegove haube kuca Kirin 9030S čipset koji potpisuje Huawei. Kao ni prethodnih generacija, ovaj čip ne obara rekorde u poređenju sa najnovijim Snapdragon procesorima, ali u velikoj većini slučajeva to nismo primetiti. Otvaranje aplikacija je ubrzano, a kretanje kroz sistem i multitasking su ekstremno brzi i fluidni.

Ono što donosi je podrška za 5G povezivanje. Nedostatak iste nam nije previše smetao. Međutim, sada kada je 5G dostupan svima, ovo je dodatak koji je bio neophodan - i drago nam je da je Huawei uspio da ga implementira.

Sa softverske strane, telefon pokreće novi EMUI 16 koji je, prema sistemskim informacijama, postavljen na stabilne osnove Androida 16, što je pravo iznenađenje i ogroman korak naprijed u odnosu na prethodne generacije.

To znači da kupci neće morati da brinu da li im neke aplikacije neće raditi jer ne koriste svjež Android.

Naravno, Google servisi iz poznatih razloga nisu fabrički instalirani, ali se preko AppGallery prodavnice i microG alata sve potrebne aplikacije mogu podesiti veoma lako i za nekoliko minuta.

Moćan sistem kamera

Izvor: Ilija Baošić

Kruna ovog modela je svakako sistem kamera kojem u pomoć priskače nova True-to-Colour 2.0 tehnologija za još bolju tačnost boja.

Glavna kamera od 50 MP donosi senzor veličine 1/1,28" sa fizički promjenljivim otvorom blende od f/1.4 do f/4.0 i optičkom stabilizacijom. Fotografije po danu imaju nevjerovatno veran prikaz boja, bez preteranog vještačkog zasićenja.

Prava zvezda je novi telefoto senzor od čak 200 MP (1/1,28") koji nudi 4x optički zum sa vrhunskom optičkom stabilizacijom i RYYB tehnologijom žutih potpiksela za bolje upijanje svjetlosti. Detalji koje ovaj senzor izvlači na 4x i hibridnih 10x su prosto impresivni, a minimalna udaljenost fokusiranja od svega 15 cm omogućava i izuzetno dobre makro snimke sa prirodno zamućenom pozadinom.

Vidi opis Huawei Pura 90s Pro Max predstavljen globalno! Ekskluzivno vam donosimo prve utiske o telefonu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 15 15 / 15 AD

Treća je ultraširokougaona kamera od 40 MP (f/2.2) sa autofokusom koja drži odličan nivo oštrine, dok je napred smještena selfi kamera od 13 MP - takođe sa autofokusom. Sve kamere, uključujući i prednju, podržavaju video snimanje u 4K rezoluciji pri 60 fps.

Ukoliko ste želeli najbolju mobilnu kameru u ponudi, telefoni Pura serije su bili nepogrešiv izbor prethodnih godina. A da li je i sada tako? Prvi utisci su veoma pozitivni, ali konačan sud ćemo dati kada budemo objavili punu recenziju.

Baterija i brzo punjenje

Izvor: Ilija Baošić

Kao globalni model, Pura 90s Pro Max dolazi u Srbiju sa baterijom kapaciteta 5.500 mAh, dok je za kinesko tržište rezervisano nešto veće rješenje od 6.000 mAh. Naš prvi utisak je da je autonomija sasvim dovoljna za cjelodnevno intenzivno maltretiranja telefona, ali mora proći neko vrijeme pre nego što dobijemo pravu sliku.

Kada je punjenje u pitanju, nismo očekivali ništa manje od podrške za 100 W brzo punjenje - i Huawei nije razočarao. Tu je i impresivno bežično punjenje od 80 W, kao i obrnuto žično i bežično punjenje.

Prvi utisci

Izvor: Ilija Baošić

Iako kompanija i dalje mora da plovi kroz ograničenja na globalnom tržištu, Pura 90s Pro Max je pravi dokaz da je Huawei i dalje gospodar inovacija.

Sa 5G podrškom, ekranom koji znatno manje reflektuje neželjenu svjetlost, unikatnim Orange Ocean dizajnom sa gradijentom na ramu i možda najboljim sistemom kamera na svijetu, ovaj model je ozbiljan tehnološki demonstrator sile koji jedva čekamo da detaljnije testiramo.