Stiže Android kakav svijet još nije vidio: Procurilo sve o Honor Robot telefonu

Honor Robot Phone bi uskoro mogao da bude predstavljen sa Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipom, kamerom od 200 MP i baterijom od 6.000 mAh.

Izvor: Ilija Baošić

Honor je početkom godine na MWC sajmu prikazao svoj Robot Phone, ali bez otkrivanja hardverskih specifikacija. Sada je poznati insajder Digital Chat Station objavio gotovo sve ključne detalje, a ako su informacije tačne, kompanija se sprema da lansira jedan ozbiljan premijum telefon.

Prema njegovim navodima, Honor Robot Phone bi trebalo da bude predstavljen već narednog mjeseca. U pitanju je kompaktan uređaj sa ravnim ekranom dijagonale između 6,3 i 6,4 inča i 1.5K rezolucijom, dok će za dobre performanse biti zadužen Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipset.

Najveći adut telefona, međutim, trebalo bi da bude kamera. Kineski insajder tvrdi da će Honor Robot Phone imati glavnu 4D gimbal kameru od 200 MP sa f/1.6 otvorom blende, uz ultraširoku kameru od 50 MP i periskop telefoto kameru rezolucije 200 MP.

Prema istom izvoru, kvalitet fotografija bi trebalo da bude na nivou predstojeće Honor Magic9 serije, što dovoljno govori o ambicijama kompanije kada je ovaj model u pitanju.

Kada je riječ o bateriji, pominje se kapacitet od oko 6.000 mAh, što bi trebalo da obezbijedi odličnu autonomiju. Insajder dodaje i da će Honor Robot Phone imati premijum cijenu, ali konkretan iznos za sada nije otkriven.

Naravno, ove informacije treba uzeti sa dozom rezerve dok Honor zvanično ne predstavi uređaj. Ipak, ako se glasine pokažu tačnim, Robot Phone bi mogao da bude jedan od najzanimljivijih Android telefona koji stižu ove godine.