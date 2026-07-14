Bugarka ostaje raj za pirate: Odluka vrhovnog suda je jasna, ništa od blokiranja sajtova

Vrhovni sud Bugarske donio je istorijsku presudu u korist internet provajdera, kojom se blokiranje piratskih sajtova proglašava pravno nemogućim.

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Blokiranje piratskih sajtova u Bugarskoj ostaje nemoguće, nakon što je Vrhovni sud ove zemlje donio konačnu presudu koja je oborila višegodišnje napore za gašenje ilegalnog sadržaja na internetu. Ova istorijska odluka doneta je u korist internet provajdera jer je utvrđeno da država nije pravilno prenela IPRED direktivu Evropske unije u svoje nacionalno zakonodavstvo.

Vrhovni sud je u zvaničnom obrazloženju istakao da su provajderi isključivo posrednici. Trenutni domaći Zakon o autorskim pravima jednostavno nema pravni mehanizam koji balansira između zaštite intelektualne svojine i slobode informisanja.

Pravni rat koji je doveo do ovog ishoda pokrenut je kada su Udruženje muzičkih producenata Bugarske (BAMP) i međunarodna organizacija IFPI tužili velike operatore. Zahtijevali su hitno gašenje sajtova The Pirate Bay i čuvene Zamunde, koja je bila najposjećeniji torent portal u zemlji.

Gradski sud u Sofiji je prvobitno naložio blokadu ovih domena i svih njihovih proxy servera u roku od šest mjeseci. Međutim, provajderi su uložili žalbu, iznijeli slučaj pred najvišom sudskom instancom i potpuno oborili prvostepenu presudu.

Udruženje BAMP je odmah reagovalo i uputilo zvaničan dopis Evropskoj komisiji sa zahtjevom da Brisel hitno interveniše i sankcioniše Sofiju zbog rupa u zakonu.

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Izvještaj ugledne pravne firme Dmitrov, Petrov & Co. otkriva i jedan apsurdan detalj. Vrhovni sud je oštećenim autorima praktično dao zeleno svjetlo da tuže samu državu Bugarsku i traže odštetu za pretrpljene finansijske gubitke.

Sa druge strane, operativne akcije na terenu pokazuju potpuno drugačiju sliku. Bugarske vlasti su nedavno, u koordinaciji sa administracijom Sjedinjenih Američkih Država, fizički ugasile servere najvećih lokalnih torent sajtova kao što su ArenaBG i Zelka.

Zbog ovih akcija, Kancelarija trgovinskog predstavnika SAD (USTR) je izbrisala Bugarsku sa svoje crne liste u godišnjem "Special 301" izvještaju.

Međutim, jedno je kada policija zapleni hardvere, a sasvim drugo kada se od provajdera traži filtriranje mreže.

Dok se zakon zvanično ne promijeni, bugarski provajderi neće sami blokirati strane domene. Neophodne izmjene pravnih akata u tamošnjem parlamentu tapkaju u mjestu još od 2022. godine., piše TorrentFreak.