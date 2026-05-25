Razbijena do sada neviđena piratska mreža: Kazne čekaju i gledaoce

Piratska aplikacija CinemaGoal je preko virtuelnih mašina hvatala originalne kodove i vukla savršen kvalitet slike direktno sa servera kompanija kao što su Netflix i Disney+.

Italijanska finansijska policija (Guardia di Finanza) sprovela je masovnu akciju pod nazivom "Tutto Chiaro" ("Sve čisto") i razbila do sada neviđeni sistem piraterije. U operaciji kojom je koordiniralo tužilaštvo u Bolonji učestvovalo je oko 200 policajaca koji su izvršili više od 100 pretresa širom Italije, dok su paralelne akcije izvedene u Francuskoj i Njemačkoj.

U centru ove istrage nalazi se aplikacija CinemaGoal preko koje je nelegalno strimovan sadržaj najpopularnijih platformi kao što su Sky, DAZN, Netflix, Disney+ i Spotify.

Za razliku od klasičnih piratskih servisa, tehnologija iza aplikacije CinemaGoal opisana je kao izuzetno napredna.

Sistem je funkcionisao tako što su virtuelne mašine na svaka tri minuta hvatale originalne pristupne kodove sa legalnih pretplata i momentalno ih prosljeđivale piratskim korisnicima. Ti legalni nalozi bili su registrovani na lažna imena, ali i na stvarne osobe koje je policija već identifikovala.

Pošto je aplikacija koristila zvanične, originalne strimove direktno sa servera ovih kompanija, kvalitet slike je bio savršen, a stopa detekcije minimalna. Stručnjaci pretpostavljaju da su pirati koristili naprednu metodu zloupotrebe CDN mreža (CDN leeching), prepravljajući kod zvaničnih aplikacija kako bi izvukli video-sadržaj direktno sa izvora i obezbijedili maksimalnu brzinu strimovanja.

Prevaranti su se dobro skrivali - aplikacija CinemaGoal nije imala nikakav javni trag na internetu, niti je postojala na uobičajenim sajtovima. Prodaja se odvijala tajno, preko Telegrama i direktnim kontaktom na terenu, a u mrežu je bilo uključeno više od 70 preprodavaca.

Zahvaljujući saradnji sa evropskom agencijom Eurojust, policija je uspjela da locira i zaplijeni inostrane servere koji sadrže podatke za dekripciju, kao i kompletni izvorni kod aplikacije. Procjenjuje se da je šteta nanijeta legitimnim servisima dostigla 300 miliona evra.

Kao i u ranijim akcijama protiv nelegalne IPTV opreme u Italiji (poznate pod nazivom pezzotto), na udaru zakona našli su se i sami gledaoci.

Zvanično je najavljeno da će prvih 1.000 identifikovanih korisnika dobiti drakonske novčane kazne, koje se u zavisnosti od prekršaja kreću od 154 do čak 5.000 evra. Direktor kompanije Sky Italia, Andrea Duilio, javno se zahvalio policiji i upozorio građane da korišćenjem ovakvih aplikacija rizikuju ne samo velike kazne, već i krađu ličnih i finansijskih podataka, prenosi Torrent Freak.

