Narodni front predao kandidatske liste CIK-u: Saznajemo ko su nosioci

Narodni front danas je predao kandidatske liste CIK-u BiH, a Mondo nezvanično saznaje ko su nosioci lista i ko će još biti među kandidatima.

Izvor: Narodni front

Ova stranka na glasačkom listiću nastupiće pod nazivom "Narodni front - Jelena Trivić", a prema našim saznanjima, nosioci lista Narodnog fronta biće Jelena Trivić, Željko Dubravac, Radislav Dončić, Saša Borjan, Mirko Batar, Sanja Dimitrić, Dragica Lazić, Mario Tomić, Marko Novaković i Jadranko Stanković.

Nezvanično, na kandidatskim listama naći će se i Milenko Dačević, politički analitičar, prof. dr Dejan Kojić, Sergej Milanović, kao i veliki broj aktuelnih odbornika Narodnog fronta iz više lokalnih zajednica u Republici Srpskoj.

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić rekla je nakon predaje lista da su među kandidatima spoj ljudi sa bogatim životnim i političkim iskustvom, ali i mladih koji žele da daju doprinos promjenama.

"Hvala svim kandidatima koji su odlučili da budu dio promjena za koje se zalažemo kao politička organizacija. Nosioci lista "Narodni front - Jelena Trivić" su prepoznatljiva imena široj javnosti, a pored njih na glasačkom listiću naći će se i veliki broj drugih kvalitetnih i prepoznatljivih kandidata", poručila je Trivićeva.

Ona je istakla da sva relevantna istraživanja javnog mnjenja pokazuju da ciljevi Narodnog fronta u pogledu broja osvojenih mandata na oba nivoa vlasti nisu nerealni, te podsjetila da je ova stranka predstavila sveobuhvatan izborni program koji obuhvata ekonomiju, zdravstvo, obrazovanje, socijalnu politiku, demografiju i druge ključne oblasti.

Trivićeva je naglasila da će kampanja Narodnog fronta biti usmjerena na predstavljanje programa, ideja i rješenja za životna pitanja građana, a ne na političke sukobe i međusobna optuživanja.

"Sa optimizmom ulazimo u kampanju i vjerujemo da postoji veliki broj građana koji su umorni od političke galame i koji će podržati ozbiljnu i odgovornu politiku", zaključila je Trivićeva.