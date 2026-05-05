Stanivuković: PSS domaćin narednog sastanka opozicije, usvojen koalicioni sporazum

Autor Nikolina Damjanić
Predsjednik PSS-a Draško Stanivuković biće domaćin narednog sastanka opozicionih stranaka, koji će biti održan već naredne sedmice, u okviru nastavka dogovorenog zajedničkog djelovanja opozicije u Republici Srpskoj.

Stanivuković najavio novi sastanak opozicije Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

On je naveo da su SDS, PSS i Narodni front na sjednicama svojih predsjedništava usvojili temeljni koalicioni sporazum, kojim su definisani pravci djelovanja i precizni rokovi.

“Time je potvrđeno većinsko saglasje opozicije, uz uvažavanje činjenice da Pokret Sigurna Srpska u svom sastavu okuplja PDP, Pokret „Svojim putem“, Srpsku naprednu stranku RS–FBiH, Srpsku radikalnu stranku, Građanski pokret „Bileća ispred svega“, kao i još pet političkih subjekata koji dijele istu ideju zajedničkog djelovanja”, napisao je Stanivuković na društvenim mrežama.

On je istakao da okupljanje više političkih subjekata oko zajedničkog cilja predstavlja važan politički proces.

“Jasno je da govorimo o snažnoj većini političkih aktera okupljenih oko zajedničkog cilja. Zato svako iskakanje iz dogovorenog okvira predstavlja odstupanje od principa jedinstva i nepotrebno soliranje, koje ne doprinosi opštem interesu”, naveo je Stanivuković.

Dodao je da ostaje otvoren prostor za sve političke aktere koji žele da se priključe ovom procesu.

“Ostavljamo prostor da i svi drugi prepoznaju značaj ovog procesa i pridruže se, poštujući sporazum koji proizilazi iz dvije najveće opozicione stranke, koje upravo zbog toga nose i najveći legitimitet kod građana”, rekao je on.

U skladu sa dogovorenim principima i rokovima, Stanivuković ističe da će Pokret Sigurna Srpska biti domaćin narednog sastanka, nastavljajući kontinuitet koji je započeo SDS kao inicijator prvog okupljanja i samog koalicionog sporazuma.

“Naša posvećenost ostaje nepokolebljiva – zajednički rad, jasna platforma i jedinstvo opozicije kao preduslov konačnih promjena u Republici Srpskoj”, izjavio je Stanivuković.

Podsjećamo, opozicione stranke su se prethodno sastale 2. aprila, a na tom sastanku su prisustvovali i predstavnici Liste za pravdu i red, na čelu sa Nebojšom Vukanovićem.

