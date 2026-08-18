Slučaj "Nova Ljubija": Od 50 miliona prijavljenih potraživanja, stečajna upravnica priznala 30,2 miliona KM

Okružnom privrednom sudu u Prijedoru 519 povjerilaca rudnika "Nova LJubija" u stečaju prijavilo je 50 miliona KM potraživanja, navedeno je u izvještaju stečajnog upravnika koji će se ove sedmice razmatrati na ispitnom i izvještajnom ročištu u ovom stečajnom postupku.

Izvor: Grad Prijedor

Riječ je o 125 povjerilaca opšteg isplatnog reda koji su prijavili 46,3 miliona KM potraživanja.

Od tog prijavljenog iznosa stečajni upravnik našao je osnovanost za 30,2 miliona KM, a osporio 16,1 milion KM.

Riječ je i o 394 radnika, takođe, iz opšteg isplatnog reda, koji su prijavili 3,746.847,58 KM potraživanja, gdje stečajni upravnik nije našao osnovanost potraživanja, odnosno osporio je osnovanost zahtjeva.

Tu su i potraživanja radnika po osnovu nekorištenih dana godišnjeg odmora, regresa, otpremnina i ostalih potraživanja.

"Na dan otvaranja stečajnog postupka nije bio evidentiran nijedan radnik", navodi se u izvještaju.

Dodaje se da je rudnik prije obustave proizvodnje imao 573 radnika, da je 20. marta direktor donio odluku o prestanku obavljanja poslovnih djelatnosti, da su 31. marta zaposlenima uručeni otkazi i da je poslodavac izmirio sve obaveze po osnovu plata, doprinosa i poreza, dijela regresa za tri mjeseca u iznosu od 500 KM i isplate solidarne pomoći Vlade Republike Srpske u visini šest prosječnih plata.

U aprilu je na radu ostalo 75 radnika radi održavanja sistema i obezbjeđenja imovine u Omarskoj i u centralnoj radionici, a dan nakon otvaranja stečajnog postupka 13. juna ponovo su radni odnos zasnovala 52 radnika.

U bilansu uspjeha navodi se da je dobit rudnika u 2024. godini iznosila 5,4 miliona KM, u 2025. dva miliona KM, a u ovoj godini do otvaranja stečaja 12. juna 4,3 miliona KM.

Zgrada rudničke direkcije procijenjena je na 6,7 miliona KM, vozila i radne mašine na 15 miliona KM, procjene ostale imovine su u toku, a na dan otvaranja stečaja najveće potraživanje "Nove LJubije" bilo je 73,5 miliona KM od "Nove željezare" Zenica gdje je u međuvremenu, takođe, otvoren stečaj.

Stečajni upravnik utvrdio je da rudnik nema uslova za obavljanje registrovane djelatnosti, da je platežno nesposoban i da ima vrijednu imovinu.

Okružni privredni sud otvorio je 12. juna stečaj nad rudnikom "Nova LJubija" i imenovao LJiljanu Mandić iz Prijedora za stečajnu upravnicu.

Ispitno i izvještajno ročište zakazani su za petak, 21. avgust, i zbog očekivanog prisustva velikog broja povjerilaca na tim ročištima sud je donio odluku da se održe u velikoj sali rudničke direkcije, umjesto u sudu.

Stečajni postupak inicirao je Gordan Pavlović iz Foče, ovlašten za zastupanje rudnika "Nova LJubija", a na osnovu njegove i izjave privremenog stečajnog upravnika, nalaza i mišljenja vještaka ekonomske struke i uvida u priloženu materijalno-finansijsku dokumentaciju, sud je utvrdio da su ispunjeni uslovi da se otvori stečajni postupak.