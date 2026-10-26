Deset godina povjerenja: Addiko Bank Banja Luka slavi rođendan uz kamatu od 3% na štednju

Addiko Bank Banja Luka s ponosom obilježava deset godina poslovanja na tržištu Republike Srpske. Ovaj značajan jubilej prilika je za osvrt na deceniju obilježenu, prije svega, povjerenjem.

Izvor: Promo

Tokom proteklih deset godina Banka je širila svoje poslovanje, unapređivala usluge i gradila dugoročne odnose sa klijentima, te se pozicionirala kao jedan od najpouzdanijih finansijskih partnera građana i privrede. Desetu godišnjicu poslovanja obilježavaju rekordni poslovni rezultati, vodeća pozicija na tržištu gotovinskih kredita, snažan rast segmenta malih i srednjih preduzeća, kao i brojna priznanja za digitalizaciju i razvoj kvalitetnog radnog okruženja.

Posebnu simboliku ovom jubileju daje činjenica da Addiko Bank svoj deseti rođendan obilježava upravo 31. oktobra, na Međunarodni dan štednje. Tim povodom Banka je pripremila rođendansku ponudu za postojeće i nove klijente, u okviru koje je dostupna akcijska kamatna stopa od 3,00% na oročenu štednju za rokove od 24 mjeseca i duže.

Bez obzira na to da li je riječ o planiranju većih životnih investicija, stvaranju finansijske rezerve ili očuvanju i uvećanju vrijednosti sredstava, oročena štednja ostaje jedan od najsigurnijih oblika dugoročnog finansijskog planiranja. Uz atraktivan prinos, ona postaje još snažniji alat za ostvarivanje finansijskih ciljeva. Rođendanska ponuda Addiko Bank Banja Luka dostupna je do 15. novembra 2026. godine i pruža klijentima priliku da svojim sredstvima osiguraju dodatnu vrijednost.

"Povjerenje koje nam klijenti ukazuju kroz godine najvrjednija je potvrda kvaliteta našeg rada. Upravo zato nam je posebno važno što građani Addiko banku prepoznaju kao pouzdanog finansijskog partnera kojem povjeravaju svoju štednju i dugoročne finansijske planove. Tokom protekle decenije izgradili smo snažnu tržišnu poziciju, a jubilej dočekujemo uz rekordne poslovne rezultate, lidersku poziciju na tržištu gotovinskih kredita, značajan rast poslovanja sa malim i srednjim preduzećima te priznanja za digitalna rješenja i brigu o zaposlenima. Ovakva postignuća potvrđuju da poslujemo stabilno, odgovorno i s jasnim fokusom na potrebe naših klijenata. Deseti rođendan željeli smo obilježiti ponudom koja predstavlja zahvalnost za ukazano povjerenje. Zato smo pripremili akcijsku štednju uz kamatnu stopu od 3%, pružajući građanima priliku da ostvare veći prinos i dodatno osnaže svoju finansijsku budućnost", izjavio je Mile Todorović, član Uprave Addiko Bank Banja Luka.

Prilikom odabira štednje, jednako su važni i potencijal uvećanja sredstava i sigurnost uloženog novca. Važno je naglasiti da su depoziti klijenata zaštićeni kroz sistem osiguranja depozita u Bosni i Hercegovini, a od 1. novembra 2026. godine osigurani su do iznosa od 100.000 KM po deponentu u jednoj banci.

Akcijsku štednju moguće je ugovoriti u svim poslovnicama Addiko Banke tokom trajanja kampanje. Više informacija o rođendanskoj ponudi dostupno je na web stranici Banke.