Uz Addiko gotovinski kredit Omega vaučer od 50 KM na poklon

Mašina koja „još može“ obično prestane moći baš kada je korpa puna veša. I nisu samo kućanski aparati na listi stvari koje odgađamo.

Izvor: Addiko banka/Promo

Nekada planiramo uređenje doma, popravki ili zamjenu automobila, putovanje, porodično slavlje ili kupovinu nečega što nam je potrebno već duže vrijeme, čekajući pravi trenutak da te planove ostvarimo.

Kada odlučite da je pravi trenutak konačno stigao, važno je da put do ostvarenja tih planova bude brz i jednostavan. Zato Addiko Bank Banja Luka, pored brzine, jednostavnosti i minimalne dokumentacije po kojima je već prepoznata, svojim klijentima donosi i dodatnu pogodnost. Uz svaki realizovani gotovinski kredit do 50.000 KM klijenti na poklon dobijaju Omega vaučer u vrijednosti 50 KM, koji mogu iskoristiti za kupovinu u svim Omega shopovima.

Bilo da kredit koristite za veće investicije, neplanirane troškove ili kupovinu za dom, Omega vaučer od 50 KM može biti makar mali podsticaj da sa liste želja precrtate još jednu stavku ili sebi priuštite nešto što ste planirali ostaviti za kasnije.

„Klijenti biraju Addiko Bank kada žele brzo i jednostavno doći do sredstava potrebnih za ostvarenje svojih planova, bez dugotrajnih procedura i prikupljanja obimne dokumentacije. Gotovinski kredit do 4.000 KM moguće je dobiti samo uz ličnu kartu, dok je za kredit do 50.000 KM potrebna minimalna dokumentacija. Bez obzira na iznos kredita, odgovor na zahtjev za kredit klijenti dobijaju u roku od svega par minuta. Upravo zahvaljujući jednostavnom i efikasnom procesu, klijenti nam svakodnevno ukazuju povjerenje kada biraju Addiko gotovinski kredit za ostvarenje svojih planova. Kao znak zahvalnosti za to povjerenje, u saradnji sa našim partnerom Omegom pripremili smo i poklon vaučer od 50 KM koji klijenti mogu iskoristiti za kupovinu proizvoda iznad 200 KM koji će njihov dom učiniti funkcionalnijim, ljepšim i ugodnijim za život“, izjavila je Sanja Babić, direktor odjela upravljanja prodajom za retail klijente Addiko Bank Banja Luka.

Promotivna ponuda traje do 30. novembra 2026. godine. Za kredit možete aplicirati putem linka, a vaučer dobijate u poslovnicama Addiko Bank Banja Luka nakon realizacije kredita. Više informacija sznajte putem Kontakt centra na broj 051 951 000.

(Promo)