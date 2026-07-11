logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Okončana potraga: Osumnjičeni za pucnjavu u Puli pronađen mrtav u Sloveniji

Okončana potraga: Osumnjičeni za pucnjavu u Puli pronađen mrtav u Sloveniji

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

U Sloveniji je pronađen mrtav Srđan Aleksić (41) iz Pule, osumnjičen da je prije dva dana u tom gradu ranio šezdesetogodišnjaka, saopštila je Policijska uprava istarska.

Osumnjičeni za pucnjavu u Puli pronađen mrtav u Sloveniji Izvor: Shutterstock

Slovenački mediji pišu da je Aleksić pronađen mrtav u jednoj od kuća u naselju Uršna Sela, a sumnja se da se prije toga zabarikadirao u porodičnoj kući u blizini željezničke stanice.

Iz slovenačke policije su naveli da su policajski službenici po dolasku na lice mjesta prvo osigurali i zaštitili građane, a da je osumnjičeni pronađen mrtav nakon 19.00 časova.

Stanovnici Uršnih Sela ispričali su da su oko 18.00 časova čuli pucnje, a prema nezvaničnim informacijama slovenačkih medija policija je tokom intervencije koristila suzavac.

Policijska akcija je, kako se navodi, uslijedila nakon gotovo 24-časovne potrage za naoružanim razbojnikom koji je sinoć oko 20.00 časova opljačkao benzinsku pumpu na području Črnomlja. Tokom pljačke niko nije povrijeđen, a počinilac je sa mjesta događaja pobjegao kombijem.

Policija je ranije upozorila građane da je Aleksić opasna osoba i da je vjerovatno naoružan vatrenim oružjem, te ih pozvala da mu se ne približavaju, nego da svaku informaciju o njegovom kretanju dojave policiji. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Slovenija leš Pula

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ