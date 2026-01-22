logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Eksplozija u Derventi: Raznesena garaža, u izgorjelom autu pronađeno tijelo nepoznate osobe

Eksplozija u Derventi: Raznesena garaža, u izgorjelom autu pronađeno tijelo nepoznate osobe

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Policiji u Derventi rano jutros prijavljen je požar u garaži i porodičnoj kući vlasništvo R.M. iz ovog grada.

Eksplozija u Derventi, pronađen leš Izvor: derventacafe.com

"Postupajući po navedenoj prijavi policijski službenici su unutrašnjosti garaže u izgorjelom putničkom vozilu na mjestu vozača pronašli nepoznato lice", saopštila je Policijska uprava Doboj.

Požar je lokalizovan od strane pripadnika Teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Derventa.

Uviđaj vrše policijski službenici Policijske uprave Doboj, a o svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

"O svim daljim činjenicama i okolnostima ovog događaja javnost će biti blagovremeno obaviještena nakon preduzimanja svih potrebnih mjera i radnji", sto ji u saopštenju.

Do požara je, kako navode lokalni mediji, došlo nakon snažne eksplozije u kojoj su osim garaže u kojoj je bio automobil, oštećena i obližnja kuća.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Derventa eksplozija leš

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ