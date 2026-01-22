Eksplozija u Derventi: Raznesena garaža, u izgorjelom autu pronađeno tijelo nepoznate osobe

Policiji u Derventi rano jutros prijavljen je požar u garaži i porodičnoj kući vlasništvo R.M. iz ovog grada.

Izvor: derventacafe.com

"Postupajući po navedenoj prijavi policijski službenici su unutrašnjosti garaže u izgorjelom putničkom vozilu na mjestu vozača pronašli nepoznato lice", saopštila je Policijska uprava Doboj.

Požar je lokalizovan od strane pripadnika Teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Derventa.

Uviđaj vrše policijski službenici Policijske uprave Doboj, a o svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

"O svim daljim činjenicama i okolnostima ovog događaja javnost će biti blagovremeno obaviještena nakon preduzimanja svih potrebnih mjera i radnji", sto ji u saopštenju.

Do požara je, kako navode lokalni mediji, došlo nakon snažne eksplozije u kojoj su osim garaže u kojoj je bio automobil, oštećena i obližnja kuća.

(Mondo)