Haićanske snage bezbjednosti izvele su snažnu operaciju u glavnom gradu Port-o-Prensu, tokom koje su u vazduh dignute tri kuće u vlasništvu vođe kriminalnih bandi Džimija "Barbikjua" Šerizijea.

Haićanske snage bezbjednosti bombardovale su tri kuće u vlasništvu vođe bande Džimija "Barbikjua" Šerizijea, a na internetu su se pojavili neprovjereni snimci koji prikazuju veliku eksploziju u glavnom gradu Port-o-Prensu.

Na snimcima je vidljiva snažna eksplozija koja je uništila najmanje jednu zgradu i oštetila okolne kuće, podižući veliki oblak dima. Za sada nije poznato da li je u operaciji bilo poginulih, povrijeđenih ili uhapšenih.

Haićanska nacionalna policija prethodno je saopštila da sprovodi operaciju usmjerenu na kuću vođe bande Šerizijea u četvrti Delmas 6 u Port-o-Prensu. To područje je dugogodišnje mjesto naoružanih grupa koje djeluju pod Šerizijeovim vođstvom.

U operaciji su, prema saopštenju policije, učestvovali vojska, snage za borbu protiv bandi pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, radna grupa premijera i privatna vojna kompanija. Premijerova radna grupa već gotovo godinu dana sprovodi operacije eksplozivnim dronovima, a u tome haićanskoj vladi od početka prošle godine pomaže kompanija Vectus Global, koju vodi osnivač Blekvotera Erik Prins.

Ko je Džimi "Barbikju" Šerizije?

Šerizije (48) je bivši policajac, kao i vođa i portparol koalicije naoružanih grupa Viv Ansanm, koja okuplja većinu kriminalnih bandi u glavnom gradu i u sukobu je sa policijom. On je bio jedan od prvih haićanskih vođa bandi koje su sankcionisale Ujedinjene nacije, a Sjedinjene Američke Države nude nagradu od pet miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja. Vođa bande, optužen za brojne zločine, uključujući naručivanje nekoliko masakara u okolini glavnog grada, predstavlja se kao antielitistički revolucionar i nastoji da Viv Ansanm transformiše u političku stranku.

Politički kontekst

Operacija je izvedena nekoliko nedjelja prije isteka mandata sadašnje prelazne vlade. Plan za političku tranziciju na Haitiju, koja bi trebalo da se dogodi sljedećeg mjeseca, još uvijek nije objavljen.