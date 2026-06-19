Bivša tužiteljka Jasminka Knežević osuđena na godinu dana zatvora zbog odavanja službene tajne

Posebno odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH osudilo je bivšeg tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Jasminku Knežević na godinu dana zatvora zbog odavanja službene tajne.

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Istom presudom izrečene su joj i bezbjednosne mjere zabrane obavljanja dužnosti nosioca pravosudne funkcije na teritoriji BiH, kao i zabrana obavljanja poslova stručnog savjetnika, stručnog saradnika i istražioca, u trajanju od 10 godina, saopšteno je iz Federalnog tužilaštva.

Kneževićeva se, prema ranijem saopštenju Federalnog tužilaštva, tereti da je od 16. do 20. maja prošle godine, neovlaštenom licu dostavila dokumente iz krivičnog predmeta na kojem je bila zadužena, te je na taj način učinila dostupnim naročito povjerljive podatke koji predstavljaju službenu tajnu.