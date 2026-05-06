Tramp vjeruje u kraj rata sa Iranom: "Završetak moguć prije 14. maja"

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Oglasio se Donald Tramp.

Donald Tramp o kraju rata u Iranu Izvor: Profimedia/AA/ABACA / Abaca Press

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da postoji izgledna mogućnost da se sukob sa Iranom završi prije njegove posjete Kini, koja je planirana za 14. maj.

"Postoji veoma dobra šansa da se okonča sukob, a ako se to ne desi, moraćemo ponovo da ih bombardujemo do besvijesti", upozorio je Tramp.

On je ocijenio da bi bilo idealno da se sukob završi prije njegovog puta u Kinu.

"Ne mora da bude, ali bi bilo idealno", rekao je Tramp.

On je naveo da je malo vjerovatno da će slati specijalne izaslanike Stivena Vitkofa i Džareda Kušnera na razgovore sa Iranom.

"Mislim da možemo da održimo pregovore u Sjedinjenim Državama. Možda ćemo za završne pregovore da organizujemo potpisivanje na nekom drugom mjestu."

Podsjetimo, Sjedinjene Američke Države i Iran su navodno bili blizu formiranja i potpisivanja memoranduma o završetku rata. Međutim, portparol iranskog parlamenta Ebrahim Razei je saopštio da Iran to doživljavao kao "američki spisak želja".

