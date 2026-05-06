Odluka se očekuje u narednih 48 sati: SAD i Iran blizu potpisivanja memoranduma o okončanju rata

Autor D.V. Izvor mondo.rs
SAD i Iran nalaze se na korak od istorijskog sporazuma koji bi mogao da okonča rat – ključne odluke očekuju se u narednih 48 sati.

Bokela kuća vkeruje da se približava sporazumu sa Iranom o memorandumu o razumokevanju od jedne stranice kako bi se okončao rat i postavio okvir za detaljnije nuklearne pregovore, prema rokečima dva američka zvaničnika i dva druga izvora upoznata sa ovim pitanjem, prenosi Aksios.

Prema istom izvoru, obe strane su već definisale okvir za detaljnije pregovore o iranskom nuklearnom programu, koji predstavlja ključno pitanje i glavni uzrok zastoja u razgovorima između Vašingtona i Teherana.

Navodi se i da SAD očekuju odgovor Irana na nekoliko važnih tačaka u narednih 48 sati.

Iako konačan dogovor još nije postignut, izvori tvrde da su pregovarači sada najbliži sporazumu od početka sukoba.

Sporazum bi, između ostalih odredbi, uključivao: ukidanje ograničenja oko tranzita kroz Ormuski moreuz, obavezu Irana na moratorijum na obogaćivanje uranijuma, pristanak SAD na ukidanje sankcija i oslobađanje milijardi zamrznutih iranskih sredstava.

"Iran i SAD blizu dogovora o memorandumu"

Iran i Sjedinjene Američke Države su blizu dogovora o memorandumu kojim bi se okončao rat, rekao je pakistanski izvor za Rojters.

- Uskoro ćemo ovo završiti. Približavamo se - rekao je pakistanski izvor.

Pakistan je posljednjih sedmica posredovao u pregovorima između Amerike i Irana, a prošlog mjeseca je bio domaćin direktnih razgovora između dvije zemlje u Islamabadu.

