Tramp otkrio ko vuče konce na Bliskom istoku: "Uništilo smo im 7 brzih i malih brodova"

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Tramp otkrio da su uništeni takozvani "brzi" brodovi Irana.

Tramp: Uništili smo male iranske brodove Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia/ screenshot/X

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se večeras na svojoj društvenoj mreži "Truth social" povodom operacije "Sloboda" koju je najavio u nedjelju 3. maja u kojoj američka mornarica pomaže brodovima da prođu kroz Ormuski moreuz. Danas su Sjedinjene Države saopštile da su dva njihova broda prošla kroz moreuz, dok je Iran to demantovao i naveo da Amerikanci lažu.

Tramp je objavio da su uništeni brzi brodovi Irana. Spomenuo je i pomoć za brod koji plovi pod zastavom Južne Koreje.

"Iran je pokušao da napadne zemlje koje nemaju veze sa kretanjem brodova kroz Ormuski moreuz, uključujući i brod Južne Koreje. Možda je vrijeme da se oni uključe u operaciju 'Sloboda'.

Uništili smo sedam manjih brodova, ili kako oni vole da ih zovu 'brzi' brodovi. To je sve što im je ostalo.

Osim južnokorejskog broda, nema druge štete u prolasku kroz Ormuski moreuz. Sutra će sve objasniti ministar odbrane Pit Hegset i general Den Kejn", naveo je Tramp.

