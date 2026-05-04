Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Iran tvrdi da je pogodio američki ratni brod sa dva projektila: SAD to demantuje

Autor Haris Krhalić
Iran je saopštio da su njegove snage pogodile američki ratni brod sa dva projektila u blizini Ormuskog moreuza.

Šta treba znati o Ormuskom moreuzu Izvor: Shutterstock

Prema navodima Teherana, do napada je došlo nakon što je američki brod ignorisao direktna upozorenja iranske mornarice.

Iranska novinska agencija Fars javila je da su projektili pogodili brod u blizini ostrva Jask. Pozivajući se na lokalne izvore, agencija navodi da se američki ratni brod nakon pogotka povukao iz tog područja.

Iranska državna televizija prenijela je saopštenje mornarice u kojem se ističe da je uspješno spriječen pokušaj ulaska američkih ratnih brodova u strateški važan Ormuski moreuz. 

Visoki američki dužnosnik demantovao je da je brod pogođen iranskim raketama, prenosi Axios.

Predsjednik SAD-a Donald Tramp ranije je upozorio da će svaka akcija koja ometa američku operaciju "biti odlučno zaustavljena silom".

Tramp: Humanitarna gesta za zarobljene posade

Ovaj incident dolazi neposredno nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trampa da će SAD započeti operaciju „sigurnog usmjeravanja“ trgovačkih brodova iz ovog ključnog pomorskog pravca.

„To je humanitarna gesta jer mnogim brodovima ponestaje hrane“, izjavio je Tramp, misleći na stotine brodova koja su sedmicama blokirana u Zalivu usljed sukoba.

