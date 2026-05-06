Cijene nafte i gasa u oštrom padu: Smiruju se tenzije na Bliskom istoku

Cijene prirodnog gasa i nafte naglo su pale danas nakon izvještaja da su SAD i Iran blizu preliminarnog sporazuma koji bi mogao da smanji napetosti na Bliskom istoku i otvori put novim pregovorima.

Pad cijena gasa u Evropi

Referentni holandski TTF fjučersi, ključni evropski ugovor za prirodni gas, pali su za više od osam odsto, na manje od 43 evra po megavat-satu.

Pad je uslijedio nakon informacija da su Vašington i Teheran blizu dogovora koji bi mogao okončati sukob i otvoriti prostor za šire nuklearne pregovore. Optimizam oko moguće deeskalacije ublažio je strahove od dugotrajnog poremećaja u Ormuskom moreuzu, jednoj od najvažnijih svjetskih ruta za transport energenata.

Američki predsjednik Donald Tramp dodatno je smirio tržišta najavom privremene obustave vojne operacije za obezbjeđivanje prolaska trgovačkih brodova kroz Ormuski moreuz.

Evropa i dalje ranjiva zbog niskih zaliha

Dosadašnji sukob i gotovo potpuno zatvaranje Ormuskog moreuza poremetili su oko petine globalnog snabdjevanja tečnim prirodnim gasom (LNG), što je podiglo cijene i izazvalo nervozu na energetskim tržištima.

Iako većina bliskoistočnog LNG-a završava u Aziji, poremećaji su pogodili i Evropu, koja i dalje snažno zavisi od uvoza gasa kako bi napunila skladišta prije zime. Evropska skladišta gasa trenutno su popunjena oko 34 odsto, što je znatno ispod petogodišnjeg prosjeka.

Analitičari upozoravaju da tržište ostaje osjetljivo i da bi novi zastoj pregovora ili nastavak problema u Ormuskom moreuzu mogli brzo da vrate volatilnost.

Cijene nafte takođe su nastavile da padaju:

Brent nafta je jutros pala više od devet odsto i njom se trgovalo ispod 100 dolara po barelu (oko 99,8 dolara), nakon što je dan ranije izgubila još oko četiri odsto vrijednosti.

Američka WTI nafta pala je više od deset odsto, na oko 91,3 dolara po barelu.

Ormuski moreuz posljednjih nedjelja bio je u središtu zabrinutosti tržišta zbog vojne eskalacije koja je ometala pomorski saobraćaj i izazvala strah od velikog poremećaja u snabdjevanju.

Američka administracija objavila je da je zbog poremećaja u Persijskom zalivu oko 23.000 mornara iz 87 zemalja ostalo blokirano u regionu. Uprkos smirivanju geopolitičkih napetosti, viši troškovi energije već su počeli da pritiskaju globalnu potražnju, što dodatno utiče na pad cijena nafte.

