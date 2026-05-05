Energetska bomba u Egiptu: Nađena nova polja nafte i gasa, proizvodnja kreće već za nekoliko sedmica

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Egipat je objavio novo značajno otkriće prirodnog gasa, čime dodatno učvršćuje svoju poziciju na energetskoj mapi regiona.

Energetska bomba u Egiptu: Nađena nova polja nafte i gasa, proizvodnja kreće već za nekoliko sedmica Izvor: Evgenii Bakhchev/Shutterstock

Prema saopštenju Ministarstvo nafte i mineralnih resursa Egipta, gas je otkriven na bušotini Nidoco N-2 u koncesionom području West Abu Madi, u delti Nila, u pokrajini Kafr El-Sheikh.

Nova bušotina i brzi početak proizvodnje

Bušotinom upravlja Eni u partnerstvu sa kompanijama BP i Petrobel.

Očekuje se da će nova lokacija doprinijeti nacionalnom snabdijevanju sa oko 50 miliona kubnih stopa gasa dnevno, dok bi proizvodnja mogla da počne već u narednim nedjeljama.

Blizina postojeće infrastrukture - manje od dva kilometra od postrojenja - omogućava brzo povezivanje na nacionalnu mrežu i efikasno pokretanje eksploatacije.

Napredna tehnologija smanjuje troškove

Projekat je realizovan uz pomoć napredne tehnologije usmerenog bušenja, koja je omogućila da se offshore ležišta dosegnu sa kopnene lokacije.

Ovakav pristup povećava efikasnost i značajno smanjuje troškove proizvodnje, što je posebno važno u trenutku globalnih energetskih izazova, prenosi Bizportal pisanje Biznis.rs i Tanjug.

Serija otkrića u kratkom roku

Ovo nije jedino otkriće u posljednje vrijeme. Već prošlog mjeseca Eni je objavio pronalazak novog nalazišta gasa i kondenzata u Sredozemnom moru, u okviru bušotine Denise W-1.

Preliminarne procene pokazuju da se tamo nalazi oko 57 milijardi kubnih metara gasa i oko 130 miliona barela kondenzata.

Još ranije, u januaru, više kompanija - uključujući Khalda Petroleum, General Petroleum Company i Disouq Petroleum Company - otkrilo je nove naftne i gasne bušotine u Zapadnoj i Istočnoj pustinji, kao i u delti Nila.

Serija novih otkrića ukazuje na to da Egipat intenzivno razvija svoje energetske resurse, uz potencijal da dodatno ojača proizvodnju i stabilnost snabdijevanja u regionu.

 (BizPortal/Mondo) 

