Ministarstvo pomorstva Crne Gore: Naši pomorci na brodu "Frančeska" su dobro

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
Četvorica crnogorskih pomoraca na brodu "Frančeska", koji je zaplijenila Iranska revolucionarna garda, dobro su i imaju dovoljno zaliha hrane i vode.

Zaplijenjeni brod u Iranu: Pomorci iz Crne Gore imaju hranu i vodu Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Četvorica crnogorskih pomoraca, koji se nalaze na brodu italijanske kompanije koji je zaplijenila Iranska revolucionarna garda, dobru su i imaju dovoljno zaliha hrane i vode, saopšteno je iz crnogorskog Ministarstva pomorstva.

Iz Ministarstva navede da su u stalnom kontaktu sa italijanskom kompanijom čiji je brod "Frančeska" zaplijenjen.

"Potvrdili su nam da su naši pomorci dobro i da još uvijek imaju dovoljno zaliha hrane i vode. Pripadnici iranske vojske, koji su na brodu, ponašaju se veoma korektno prema posadi", dodaje se u saopštenju.

Iranska revolucionarna garda zaustavila je 22. aprila brod "Frančeska", kada je pokušao da prođe kroz Ormuski moreuz. Pregovori između brodovlasnika i iranskih zvaničnika su u toku.

