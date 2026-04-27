Praznik bez kišobrana: Ove godine Prvi maj prekida višegodišnji "kišni niz"

U Republici Srpskoj će u petak, 1. maja, biti pretežno sunčano vrijeme, nakon hladnijeg jutra, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Ujutro će biti vedro i hladno, uz slab mraz u višim, ali i lokalno u nižim predjelima.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 15 do 20 stepeni, a u višim predjelima od devet stepeni Celzijusovih.

Prema statističkim podacima, u posljednjih 20 godina kiša je veoma česta za 1. maj. U većini mjesta pojava kiše je veća od 50 odsto, a ponegde i do 65 odsto.

Od analiziranih gradova – Banjaluka, Prijedor, Doboj, Bijeljina, Sokolac, Višegrad i Trebinje kiša je u posljednjih 20 godina najčešće padala u Trebinju.

Osim česte kiše, neobično za Trebinje je i to da je za 1. maj često bilo hladno, hladnije nego u drugim mjestima.

U najvećem gradu Repulbike Srpske - Banjaluci kiša je u posljednjih 20 godina padala za 1. maj tokom 12 godina ili čak 60 odsto. Kiša je padala tri godine zaredom, i to 2022, 2023. i 2024. godine.

Prošle godine u Banjaluci je za 1. maj bilo sunčano i toplo.