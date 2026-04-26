Slađan Ćorić nestao prije pet dana, potraga i dalje u toku

Slađan Ćorić (27) iz Bijeljine nestao je prije pet dana, a policija i Gorska služba spašavanja i dalje intenzivno tragaju za njim, uz apel građanima da prijave sve korisne informacije koje bi mogle pomoći u pronalasku.

Nestanak je Policijskoj upravi Bijeljina prijavljen 22. aprila 2026. godine, nakon čega je pokrenuta potraga na području grada i okoline.

Prema dostupnim informacijama, mladić se u noći između 20. i 21. aprila udaljio iz svoje kuće u Bijeljini, nakon čega mu se gubi svaki trag.

Iz policije navode da se preduzimaju sve mjere i radnje s ciljem njegovog pronalaska, a građani su pozvani da informacije prijave na broj 122 ili u najbližu policijsku stanicu.

Potraga traje neprekidno, a slučaj je izazvao zabrinutost javnosti u Bijeljini i širem području.

