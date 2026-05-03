Reporteri bez granica: Sloboda medija u BiH pod pritiskom politike i propagande

Autor Dušan Volaš
Bosna i Hercegovina nastavlja negativan trend i ostaje među najslabije rangiranim državama u Evropi. Prema najnovijem izvještaju organizacije Reporteri bez granica za 2026. godinu, BiH je pala na 90. mjesto, što je najniži nivo u posljednjih 25 godina.

Iako je već u prethodnim godinama bilježila pad (sa 64. mjesta 2023. na 81. u 2024. i 86. u 2025.), najnoviji podaci potvrđuju kontinuirano pogoršanje medijskih sloboda.

Prema analizi RSF-a, ključni problemi u BiH uključuju snažne političke pritiske na medije, ekonomski slabu održivost redakcija, te sve izraženije prijetnje i napade na novinare. Dodatno, situacija se razlikuje unutar zemlje, pri čemu su u pojedinim dijelovima – posebno u Republici Srpskoj – mediji suočeni s restriktivnijim zakonodavstvom, uključujući ponovno uvođenje krivične odgovornosti za klevetu i rast političkog utjecaja na uređivačke politike.

U regionalnom kontekstu, Bosna i Hercegovina se svrstava među najlošije rangirane zemlje u Evropi, što potvrđuje širi trend pogoršanja medijskih sloboda na Zapadnom Balkanu.

Ovogodišnja analiza RSF-a ističe alarmantno pogoršanje uslova za novinarstvo u mnogim dijelovima svijeta, uprkos nekim izolovanim poboljšanjima, budući da je 100 od 180 zemalja i teritorija zabilježilo pad rezultata slobode medija. Više od polovine zemalja svijeta se nalaze u kategoriji "teške" ili "vrlo ozbiljne" situacije za novinarstvo.

RSF izvještaj za 2026. šalje jasnu poruku: medijsko okruženje u BiH karakterišu politički pritisci, ekonomska nesigurnost i nedovoljna institucionalna zaštita novinara, što direktno utiče na kvalitet i nezavisnost novinarstva. Izvještaj Reportera bez granica možete pogledati na ovom linku.

(Euronews/Mondo)

