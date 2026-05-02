Pronađeni nestali tinejdžeri iz Novog Sada: Oglasio se MUP nakon pokretanja sistema "Pronađi me"

Pronađeni nestala djevojčica i dječak iz Novog Sada nakon aktiviranja sistema "Pronađi me".

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su pronađeni večeras nestali tinejdžeri iz Novog Sada. Oboje su u dobrom zdravstvenom stanju.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, nakon intenzivne potrage, pronašli su večeras oko 20.40 časova petnaestogodišnju Dunju Necić iz Novog Sada čiji je nestanak prijavljen 29. aprila 2026. godine. Ona je pronađena u društvu petnaestogodišnjaka čiji je nestanak u Novom Sadu takođe prijavljen istog dana. Oboje su u dobrom opštem stanju i dalji rad je u toku", navodi se u saopštenju.

Djevojčica (15) i dječak (15) zajedno su nestali u srijedu 29. aprila u Novom Sadu kada su napustili školu “Dr Milan Petrović” - školu za specijalizovanu djecu i odrasle sa posebnim potrebama. Posljednji put su viđeni u Inđiji u petak 1. maja oko 19 časova, a pronađeni su večeras oko 20.40 časova u dobrom zdravstvenom stanju.