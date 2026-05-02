logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pronađeni nestali tinejdžeri iz Novog Sada: Oglasio se MUP nakon pokretanja sistema "Pronađi me"

Pronađeni nestali tinejdžeri iz Novog Sada: Oglasio se MUP nakon pokretanja sistema "Pronađi me"

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Pronađeni nestala djevojčica i dječak iz Novog Sada nakon aktiviranja sistema "Pronađi me".

Pronađeni nestali tinejdžeri iz Novog Sada: Oglasio se MUP nakon pokretanja sistema "Pronađi me" Izvor: Facebook/Drustvene mreze

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su pronađeni večeras nestali tinejdžeri iz Novog Sada. Oboje su u dobrom zdravstvenom stanju.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, nakon intenzivne potrage, pronašli su večeras oko 20.40 časova petnaestogodišnju Dunju Necić iz Novog Sada čiji je nestanak prijavljen 29. aprila 2026. godine. Ona je pronađena u društvu petnaestogodišnjaka čiji je nestanak u Novom Sadu takođe prijavljen istog dana. Oboje su u dobrom opštem stanju i dalji rad je u toku", navodi se u saopštenju.

Djevojčica (15) i dječak (15) zajedno su nestali u srijedu 29. aprila u Novom Sadu kada su napustili školu “Dr Milan Petrović” - školu za specijalizovanu djecu i odrasle sa posebnim potrebama. Posljednji put su viđeni u Inđiji u petak 1. maja oko 19 časova, a pronađeni su večeras oko 20.40 časova u dobrom zdravstvenom stanju.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Novi Sad nestanak

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ