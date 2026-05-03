Vatrena stihija u Boriku: Na putničkom automobilu pričinjena ogromna materijalna šteta

Tokom subote banjalučki vatrogasci zabilježili su niz intervencija širom grada i okoline, a najozbiljniji incident dogodio se tri minute iza ponoći u naselju Borik.

U ulici Rade Vranješević došlo je do izbijanja vatre na putničkom automobilu, na kojem je, uprkos brzoj intervenciji vatrogasne jedinice koja je ugasila požar, pričinjena ogromna materijalna šteta.

Intervencija je zabilježena i u samom centru grada, kada je u ulici Kralja Petra I Karađorđevića došlo do požara na saksiji za cvijeće ispred Hotela Bosna.

Vatrogasci su intervenisali i u Krupi na Vrbasu gdje je gorio dimnjak, te gasili požar u kontejneru i smeće na gradilištu.