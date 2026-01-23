Jedna greška može izazvati požar: Banjalučki vatrogasci objavili ključne savjete za građane

Banjalučki vatrogasci upozoravaju da se u ovom periodu godine povećava rizik od izbijanja požara, te ističu da je preventiva ključna za zaštitu života i imovine.

Izvor: Shutterstock/Rasa Bajoriunaite

Kako bi građanima ukazali na najčešće uzroke požara i načine da ih spriječe, na svojoj Facebook stranici objavili su niz praktičnih savjeta koji se odnose na korištenje električnih uređaja, kuhinju, sezonu grijanja, ali i pravilno skladištenje predmeta i poštovanje vatrogasnih prilaza.

Punjači – Uzročnici požara

Ne ostavljajte punjače uključene u struju nakon što je uređaj napunjen.

Koristite provjerene uređaje i pazite na ispravnost produženih kabela.

Požari u kuhinji – Vrlo česti

Nemojte uključivati kućanske aparate te ih ostaviti bez nadzora.

Hranu koja se kuha stalno nadgledajte.

Požar ulja ne gasite vodom.

Sezona grijanja

Nemojte sušiti odjeću iznad peći i ne ostavljajte otvorena ložišta bez nadzora, a uključene uređaje ne prekrivajte tekstilom.

Pepeo odlažite u metalnu kantu ili na mjesto udaljeno od objekta na kojem ga možete politi vodom.

Skladištenje predmeta

Gomilanjem velike količine predmeta i ostalog gorivog materijala povećava se požarno opterećenje objekata.

Vatrogasni prilazi

Ne parkirajte se na vatrogasne prilaze jer time onemogućavate vozilima žurnih službi nesmetan prilaz objektu.

Svi ovi savjeti dolaze nakon još jednog dana u kojem su imali pune ruke posla. Kako su naveli, prvu intervenciju zabilježili su u 8.15, kada su pružili asistenciju sugrađaninu u Ulici Prote Vide Kovačevića. Na istoj adresi uslijedila je i druga intervencija u 10.27, ovog puta kao asistencija ekipi Hitne pomoći.

U popodnevnim časovima, u 16.33, vatrogasci su intervenisali zbog požara na dimnjaku i krovu porodične kuće u Ulici Dušana Jokića.

Posljednja intervencija zabilježena je u 18.50 kada je izbio požar na kontejneru u Ulici Patrijarha Makarija Sokolovića.

(Mondo)