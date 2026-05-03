Pojačan intenzitet saobraćaja: Duge kolone na više graničnih prelaza

Autor D.V. Izvor SRNA
Duge kolone vozila čekaju na izlazu i ulazu u BiH na više graničnoj prelaza sa Hrvatskom.

Duge kolone na više graničnih prelaza Izvor: Auto-moto savez Republike Srpske

Na izlazu iz BiH u kolonama se čeka na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad, Brod, Orašje, Brčko, Šamac i Svilaj, saopšteno je iz Bihamka.

Duge kolone vozila su na ulazu u BiH na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Gorica, Osoje, Crveni Grm i Zvirići.

Na graničnom prelazu Kamensko duge su kolone vozila u oba smjera.

Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

